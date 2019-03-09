Блэкаут. Жители Венесуэлы остаются без электричества уже вторые сутки Сегодня, 10:34 716 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Восстановить электроснабжение удалось лишь на короткое время REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

В результате масштабного отключения электричества в Венесуэле жители страны уже вторые сутки остаются без света.

Как сообщает DW, в пятницу, 8 марта, восстановить подачу электроэнергии удалось только в столице и прилегающих к ней штатах, да и то, лишь на короткое время.

В результате блэкаута в Каракасе обесточен общественный транспорт, наблюдаются сбои в работе международного аэропорта Майкетии.

Кроме того, критическая ситуация наблюдается в медучреждениях, которые не обеспечены собственными электрогенераторами.

Также отмечается, что перебои с электроснабжением нарушили работу телефонной связи и интернета.

Напомним, в четверг вечером , 7 марта, около 80% территории Венесуэлы остались без электричества после отключения ГЭС Гури.

Правительство Николаса Мадуро заявило, что причиной этого стала "кибератака".