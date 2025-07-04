В Чехии из-за масштабного сбоя в электроснабжении были парализованы Прага и другие крупные города

Большая часть Чехии, в частности Прага и другие крупные города, в пятницу, 4 июля, пострадали от массового отключения электроэнергии . Об этом сообщает чешское издание iDNES.cz .

По данным издания, отключение электроэнергии парализовало столицу страны — Прагу. В частности, остановились метро и трамваи, в вестибюлях было полутемно, общественный транспорт почти не курсировал. Через некоторое время начало работать метро.

Реклама

Проблемы также затронули железнодорожное сообщение страны. В пострадавших районах закрылись многие магазины, не работают банкоматы.

Как сообщили власти страны, проблема возникла из-за аварии на одной из линий, соединяющей две важные подстанции в регионе Усти-над-Лабем. Часть системы передачи электроэнергии была обесточена.

Издание добавляет, что обесточенными остались восемь подстанций системы передачи, пять из которых снова работают. Всего в Чехии 44 таких подстанции.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что из-за проблем с энергоснабжением Центральный кризисный штаб находится в режиме готовности. Он отметил, что власти расследуют окончательные причины.

28 апреля в Испании масштабное обесточивание охватило такие крупные города, как Мадрид, Севилью, Барселону и Валенсию. Кроме того, были зафиксированы сбои в поставках электроэнергии в Португалии и части регионов Франции.

Как писала газета Financial Times, данные испанского оператора электросети свидетельствуют, что во время блэкаута было отключено более 10 ГВт спроса, и это могло быть одним из самых масштабных блэкаутов в современной европейской истории.

29 апреля в Испании и Португалии восстановили электроснабжение, интернет и мобильную связь после масштабного блэкаута — в частности, снова начали ходить поезда, открылись магазины, а работники вернулись в офисы.