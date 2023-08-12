Готовы к любым сценариям. Министр обороны Польши считает, что провокации вагнеровцев на границе с Беларусью будут продолжаться 12 августа, 15:34 Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что провокации вагнеровцев на границе с Беларусью будут продолжаться, но армия готова к любым сценариям (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что провокации на белорусской границе со стороны наемников ЧВК Вагнера будут продолжаться, однако заявил о готовности польского войска к различным сценариям.

Об этом он рассказал в интервью для PAP.

«Перемещение вагнеровцев в Беларусь представляет серьезный вызов безопасности. Особенно в контексте белорусско-российских гибридных атак на нашей границе», — заявил Блащак.

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По его словам, что этот вопрос широко обсуждался на саммите НАТО в Вильнюсе, где была выражена четкая позиция — союзники «готовы немедленно ответить на любую агрессию».

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Отвечая на вопрос о возможных провокациях с белорусской стороны, Блащак ответил, что они «будут повторяться и усиливаться, и в этом нет никаких сомнений».

Министр обороны добавил, что его ведомство постоянно следит за ситуацией и делает все для укрепления безопасности поляков. Среди таких шагов Блащак назвал перемещение воинских частей на восток, усиление линии обороны и увеличение количества военных.

Блащак резюмировал, что военные готовы к различным сценариям развития событий и будут «адекватно реагировать на угрозу».

Ранее Блащак заявил, что его страна отправит на границу с Беларусью 10 тысяч своих военнослужащих.

В субботу, 12 августа, он заявил, что происходит наращивание присутствия военных в районе Сувальского коридора и у границы с Беларусью из-за активности наемников ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

7 августа Беларусь начала военные учения на границе Польши и Литвы. Страны готовятся укреплять границы с Беларусью. Также было принято решение о закрытии части пунктов пропуска.

11 августа Лукашенко сообщил, что дал распоряжение своему правительству наладить отношения с Польшей.

На это заявление отреагировал глава МИД Польши Павел Яблонский, который считает, что для улучшения отношений между странами Беларуси следует прекратить атаки на границе и освободить более 1000 политзаключенных.