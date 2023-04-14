Великая суббота. Где и когда смотреть церемонию схождения благодатного огня 14 апреля, 08:55 Верующие в Храме Гроба Господня во время церемонии схождения благодатного огня, 23 апреля 2022 года (Фото:Reuters/RONEN ZVULUN)

15 апреля, в канун православной Пасхи, в Иерусалиме состоится ежегодная церемония схождения благодатного огня. Следить за ней в прямом эфире можно на сайте NV.



Мистерия, символизирующая нерукотворный свет Воскресения Христа, по традиции совершается в Храме Гроба Господня.

Накануне полиция Израиля установила ограничение на присутствие верующих в храме — не более 2000 человек. Кроме того, возле церкви будут дежурить до двухсот полицейских, а улицы вокруг перегородят блокпостами. Меры безопасности связаны с обострением израильско-палестинского противостояния.

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Всемирный совет церквей выступил с критикой действий властей, назвав их ненужными и оказывающими серьезное влияние на «религиозную свободу, духовное благополучие и мораль».

В прошлом и позапрошлом году в Иерусалиме также ограничивали присутствие на церемонии схождения благодатного огня — из-за политических беспорядков и в связи с пандемией коронавируса.

Трансляцию схождения благодатного огня 15 апреля можно смотреть в YouTube и в соцсетях, начало примерно в 12:30 по Киеву.

Что такое благодатный огонь?

Согласно библейскому преданию, апостол Петр стал первым, кому явился благодатный огонь. Услышав о чудесном воскресении Иисуса, он отправился в пещеру, где лежало тело учителя. Войдя, Петр увидел яркий свет, который озарял гробницу.

В наши дни символическая церемония начинается с того, что кувуклию (главный алтарь Храма Гроба Господня) запечатывают, а ключи отдают мусульманской семье. Днем в Великую субботу внутрь заходят патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской апостольской церкви, одетые только в подрясники — чтобы никто не заподозрил наличие спичек или зажигалок. Через некоторое время патриарх выносит из кувуклии уже зажженные свечи.

Затем свечи и лампады, зажженные возле храма, везут по православным епархиям по всему миру.

Физическое объяснение обряда — огонь зажигают от негасимой лампады, которую заранее прячут в нише алтаря, или благодаря реакции белого фосфора с воздухом.

Этот обряд характерен только для православной ветви христианства — католики не признают его.

В 2022 году, несмотря на активную фазу российско-украинской войны, благодатный огонь удалось доставить в кафедральный храм Православной церкви Украины — Свято-Михайловский Златоверхий собор.