Церемония схождения благодатного огня в Иерусалиме — видео 23 апреля, 15:14 Цей матеріал також доступний українською В Иерусалиме продолжаются предпасхальные службы (Фото:REUTERS/ Ammar Awad)

23 апреля в иерусалимском Храме Гроба Господня прошла ежегодная торжественная церемония схождения благодатного огня.



Накануне православной Пасхи израильская полиция ввела ограничения на посещение храма и прилегающих улиц из-за террористической угрозы — во время службы там разрешили присутствие не более чем 1700 человек.



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Иерусалимский патриархат выразил недовольство полицейскими мерами, назвав их «неприемлемыми».

Трансляцию схождения благодатного огня верующие по всему миру смогут наблюдать в YouTube, соцсетях и по ТВ, начало примерно в 13:00.

В Украине церемонию показывал телеканал НТН, начало— в 13:30. Смотреть эфир можно по этой и этой ссылке.

В православной традиции огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христа. Он появляется в иерусалимском храме ежегодно за день до празднования Пасхи.

Во время церемонии внутрь Храма Гроба Господня заходят патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской апостольской церкви, одетые только в подрясники — чтобы никто не заподозрил наличие у них спичек или зажигалок. Спустя некоторое время (его никогда не указывают до минуты) патриарх выносит горящие свечи.

Материалистическое объяснение обряда — огонь возжигают от неугасимой лампады, которую заблаговременно прячут в нише алтаря.

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