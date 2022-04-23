Церемония схождения благодатного огня в Иерусалиме — видео

23 апреля, 15:14
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В Иерусалиме продолжаются предпасхальные службы (Фото:REUTERS/ Ammar Awad)

В Иерусалиме продолжаются предпасхальные службы (Фото:REUTERS/ Ammar Awad)

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23 апреля в иерусалимском Храме Гроба Господня прошла ежегодная торжественная церемония схождения благодатного огня.

Накануне православной Пасхи израильская полиция ввела ограничения на посещение храма и прилегающих улиц из-за террористической угрозы — во время службы там разрешили присутствие не более чем 1700 человек.

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Иерусалимский патриархат выразил недовольство полицейскими мерами, назвав их «неприемлемыми».

Трансляцию схождения благодатного огня верующие по всему миру смогут наблюдать в YouTube, соцсетях и по ТВ, начало примерно в 13:00.

В Украине церемонию показывал телеканал НТН, начало— в 13:30. Смотреть эфир можно по этой и этой ссылке.

https://www.youtube.com/watch?v=4HwolTtTg0I

В православной традиции огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христа. Он появляется в иерусалимском храме ежегодно за день до празднования Пасхи.

Во время церемонии внутрь Храма Гроба Господня заходят патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской апостольской церкви, одетые только в подрясники — чтобы никто не заподозрил наличие у них спичек или зажигалок. Спустя некоторое время (его никогда не указывают до минуты) патриарх выносит горящие свечи.

Материалистическое объяснение обряда — огонь возжигают от неугасимой лампады, которую заблаговременно прячут в нише алтаря.

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Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Иерусалим Благодатный огонь Иерусалимский патриархат Пасха 2022

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