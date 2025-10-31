В 2020 году после убийства Джорджа Флойда фонд BLM Global Network Foundation заявил, что собрал более $90 миллионов пожертвований (Фото: Фото Life Matters /pexels)

Министерство юстиции США расследует, могли ли лидеры движения Black Lives Matter ( BLM ) мошенническим образом использовать десятки миллионов долларов, собранных в 2020 году во время массовых протестов против расизма.

По словам собеседников агентства, в последние недели федеральные правоохранители вручили повестки и провели по меньшей мере один обыск в рамках дела о деятельности Black Lives Matter Global Network Foundation и других афроамериканских организаций, которые принимали активное участие в протестном движении.

Хотя пока неизвестно, завершится ли следствие уголовными обвинениями, сам факт расследования уже вызывает дополнительное внимание к финансовой деятельности BLM, которая в последние годы подвергалась критике из-за отсутствия прозрачной отчетности.

Один из собеседников AP отметил, что следствие было инициировано еще при администрации Джо Байдена, но активизировалось во время президентства Дональда Трампа. Новая администрация, по словам правозащитников, проявляет большее давление на левые и прогрессивные организации, которые публично критиковали Трампа.

Министерство юстиции США отказалось комментировать информацию.

В 2020 году после убийства Джорджа Флойда фонд BLM Global Network Foundation заявил, что собрал более $90 миллионов пожертвований. Однако критики обвиняли организацию в непрозрачном распределении средств, особенно после информации о покупке недвижимости в районе Лос-Анджелеса на сумму $6 миллионов.



Фонд отрицает причастность к уголовному производству и заявил, что остается сторонником прозрачности и ответственного использования средств.

«Мы не являемся объектом ни одного федерального уголовного расследования», — говорится в заявлении фонда.

Внутренние споры и история движения

Несколько местных ячеек BLM ранее выражали несогласие с решениями центрального фонда, заявляя об отсутствии влияния на распределение средств. Они действуют независимо и самостоятельно привлекают финансирование.

Движение Black Lives Matter возникло в 2013 году после оправдания Джорджа Циммермана, который застрелил подростка Трейвона Мартина. Широкую известность BLM получил после убийства Майкла Брауна в Фергусоне в 2014 году, став символом борьбы за расовую справедливость в США.