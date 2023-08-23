Бизнес-джет Пригожина упал в 50 километрах от резиденции Путина
Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Бизнес-джет главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина упал в 50 км от резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае.
Об этом сообщает российское издание Агенство.
Согласно данным МЧС, авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Куженкино. Это в 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае.
Частный самолет Embraer Legacy совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, на его борту находились 10 человек, из них три члена экипажа.
По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли, сообщил МЧС.
23 августа в российской Тверской области разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.
Кремлевские пропагандисты со ссылкой на Росавиацию пишут, что среди пассажиров самолета значился Пригожин.