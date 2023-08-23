Бизнес-джет Пригожина упал в 50 километрах от резиденции Путина 23 августа, 20:35 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бизнес-джет главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина упал в 50 км от резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Об этом сообщает российское издание Агенство.

Согласно данным МЧС, авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Куженкино. Это в 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае.

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Частный самолет Embraer Legacy совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, на его борту находились 10 человек, из них три члена экипажа.

По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли, сообщил МЧС.

23 августа в российской Тверской области разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.

Кремлевские пропагандисты со ссылкой на Росавиацию пишут, что среди пассажиров самолета значился Пригожин.

« правая рука» Дмитрий Уткин. Российский канал ВЧК-ОГПУ утверждает , что на борту самолета, кроме Пригожина, был егоправая рука» Дмитрий Уткин.

Позже российские каналы обратили внимание, что второй частный борт Пригожина курсирует в небе над Москвой — он летел следом за разбившимся, но развернулся.