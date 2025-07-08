«Он укрепляет мир». Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

8 июля, 09:23
Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху в Белом доме, 7 апреля 2025 года (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом он сообщил во время государственного ужина в Белом доме в Вашингтоне вечером в понедельник, 7 июля, пишет DW.

«Он укрепляет мир, пока мы говорим, в одной стране, в одном регионе за другим», — сказал израильский премьер об американском президенте. Нетаньяху вручил Трампу копию письма, направленного им в Нобелевский комитет.

Отмечается, что журналисты спросили президента США, как продвигается работа над достижением перемирия в секторе Газа, где уже 22-й месяц продолжаются боевые действия между Израилем и ХАМАС.

«Я не думаю, что есть какая-то задержка. Я думаю, что все идет очень хорошо», — ответил он, добавив, что стороны «хотят встретиться и прекратить огонь».

Нетаньяху также заявил, что Израиль «всегда» будет сохранять контроль над сектором Газа и не передаст его полностью палестинской администрации.

«Люди будут говорить, что это не полноценное государство, что это не государство. Нам все равно», — сказал он.

21 июня сообщалось, что правительство Пакистана объявило об официальной рекомендации Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. Там отметили, что решение было принято как признание его «решительного дипломатического вмешательства» и «выдающегося лидерства» во время индийско-пакистанского кризиса 2025 года.
