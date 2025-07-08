«Он укрепляет мир». Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху в Белом доме, 7 апреля 2025 года (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Об этом он сообщил во время государственного ужина в Белом доме в Вашингтоне вечером в понедельник, 7 июля, пишет DW.

«Он укрепляет мир, пока мы говорим, в одной стране, в одном регионе за другим», — сказал израильский премьер об американском президенте. Нетаньяху вручил Трампу копию письма, направленного им в Нобелевский комитет.

Отмечается, что журналисты спросили президента США, как продвигается работа над достижением перемирия в секторе Газа, где уже 22-й месяц продолжаются боевые действия между Израилем и ХАМАС.

«Я не думаю, что есть какая-то задержка. Я думаю, что все идет очень хорошо», — ответил он, добавив, что стороны «хотят встретиться и прекратить огонь».

Нетаньяху также заявил, что Израиль «всегда» будет сохранять контроль над сектором Газа и не передаст его полностью палестинской администрации.

«Люди будут говорить, что это не полноценное государство, что это не государство. Нам все равно», — сказал он.