Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля и пообещал продолжать сотрудничество, чтобы победить «общих врагов»

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне 7 апреля 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Mohatt)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за «мощную поддержку» и Израиля и еврейского народа .

Об этом он написал в X.

Нетаньяху пообещал, что США и Израиль продолжат работать вместе, «чтобы победить общих врагов», освободить заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года, и «быстро расширить круг мира».

Он сослался на сообщение Трампа в соцсети Truth Social, где тот сказал, что Нетаньяху и Трамп и «прошли вместе через ад, борясь с давним, упрямым и гениальным врагом Израиля — Ираном».

Там он назвал Нетаньяху «острым, сильным и полным любви к удивительной Святой Земле» и «величайшим воином в истории Израиля».

Трамп также писал, что недавно узнал о том, что премьера Израиля вызвали в суд «для продолжения этого фильма ужасов».

«Речь идет о политическом деле, о сигарах, кукле Багз Банни и ряде других несправедливых обвинений, цель которых — нанести ему серьезный ущерб. Такая охота на ведьм на человека, который так много сделал, является для меня немыслимой. Биби заслуживает гораздо больше — и Израиль заслуживает большего. Суд над Биби Нетаньяху следует немедленно отменить или предоставить ему помилование — как великому герою страны, который так много сделал для нее», — написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что ядерные объекты страны были «серьезно повреждены» в результате американских авиаударов. Это стало первым разом, когда Тегеран признал ущерб, нанесенный американскими ударами по своим ядерным объектам.

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью уничтожены после американских ударов.

Издания CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.

Телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку отмечал, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.

«Фейковые новости CNN вместе с неудачниками New York Times объединились, чтобы унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены», — написал Трамп.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

25 июня во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге президент Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.