Билл Клинтон поблагодарил спецслужбы за реагирование на ситуацию со взрывоопасными посылками

Бывший президент США Билл Клинтон выразил благодарность спецслужбам и службам быстрого реагирования за отличную работу в ситуации со взрывоопасными посылками.

"Спасибо Секретной службе и правоохранительным службам, которые быстро среагировали на инцидент. Они неустанно трудятся, чтобы обеспечить безопасности нашей страны. Я всегда благодарен им за их усилия", - написал Клинтон в своем Twitter.

Thank you to the @SecretService and all law enforcement agencies who responded to this week's incidents. They work tirelessly to keep our country and communities safe. I am forever grateful for their efforts.