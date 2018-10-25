Билл Клинтон поблагодарил спецслужбы за реагирование на ситуацию со взрывоопасными посылками

Бывший президент США Билл Клинтон выразил благодарность спецслужбам и службам быстрого реагирования за отличную работу в ситуации со взрывоопасными посылками.

"Спасибо Секретной службе и правоохранительным службам, которые быстро среагировали на инцидент. Они неустанно трудятся, чтобы обеспечить безопасности нашей страны. Я всегда благодарен им за их усилия", - написал Клинтон в своем Twitter.

Thank you to the @SecretService and all law enforcement agencies who responded to this week's incidents. They work tirelessly to keep our country and communities safe. I am forever grateful for their efforts. — Bill Clinton (@BillClinton) 24 октября 2018 г.

Секретную службу поблагодарила также первая леди США Меланья Трамп. Она решительно осудила насилие после инцидента с отправкой посылок со взрывчаткой в США.

Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами призвал американский народ к объединению.