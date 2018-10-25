Билл Клинтон поблагодарил спецслужбы за реагирование на ситуацию со взрывоопасными посылками

Бывший президент США Билл Клинтон выразил благодарность спецслужбам и службам быстрого реагирования за отличную работу в ситуации со взрывоопасными посылками.
"Спасибо Секретной службе и правоохранительным службам, которые быстро среагировали на инцидент. Они неустанно трудятся, чтобы обеспечить безопасности нашей страны. Я всегда благодарен им за их усилия", - написал Клинтон в своем Twitter.
Thank you to the @SecretService and all law enforcement agencies who responded to this week's incidents. They work tirelessly to keep our country and communities safe. I am forever grateful for their efforts.— Bill Clinton (@BillClinton) 24 октября 2018 г.
Секретную службу поблагодарила также первая леди США Меланья Трамп. Она решительно осудила насилие после инцидента с отправкой посылок со взрывчаткой в США.
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Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони миллиардеру Джорджу Соросу.
Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.
Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами призвал американский народ к объединению.
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