Билл Гейтс отказался стать советником Трампа по вопросам науки

Один из основателей компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс отказался от предложения президента США Дональда Трампа стать советником по науке.

Об этом сообщает Statnews.

Во время 40-минутной встречи с Трампом, посвященной обсуждению вакцины от гриппа, Гейтс сказал, что у страны должен быть научный советник. Трамп предложил этот пост Гейтсу.

"Это не очень полезно для моего времени", - объяснил свой отказ Билл Гейтс.

Как известно, пост советника по науке США свободный с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс вложит 12 млн в создание универсальной вакцины от гриппа.