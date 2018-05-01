Билл Гейтс отказался стать советником Трампа по вопросам науки

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Билл Гейтс

Билл Гейтс

Один из основателей компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс отказался от предложения президента США Дональда Трампа стать советником по науке.

Об этом сообщает Statnews.

Во время 40-минутной встречи с Трампом, посвященной обсуждению вакцины от гриппа, Гейтс сказал, что у страны должен быть научный советник. Трамп предложил этот пост Гейтсу.

"Это не очень полезно для моего времени", - объяснил свой отказ Билл Гейтс.

Как известно, пост советника по науке США свободный с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс вложит 12 млн в создание универсальной вакцины от гриппа.

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