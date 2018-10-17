17 октября 2018, среда

Били ногами и повредили автомобили: в Индии напали на женщин-репортеров

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Группа правоверных индуистов совершила нападение на женщин-репортеров

Группа правоверных индуистов совершила нападение на женщин-репортеров

Ортодоксальные индуисты напали на женщин-репортеров в индийском храмовом городе.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом индуисты пытались помешать женщинам зрелого возраста впервые в истории войти в этот сакральный объект.

"В храмовом комплексе Сабаримала в южном штате Керала в среду группа правоверных индуистов совершила нападение на женщин-репортерок, пытаясь воплотить запрет на вход женщинам зрелого возраста в этот религиозный объект", - сказано в сообщении.

Журналистку издания The News Minute Саритху Балан били ногами, а автомобили некоторых телеканалов были повреждены.

Напомним, что ортодоксальные индуисты ранее угрожали осуществить массовый суицид, протестуя против решения Верховного суда Индии, который разрешил доступ зрелым женщинам в храмовый комплекс, монахи которого практикуют целибат.

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