Индия участвует в саммите G20 под новым названием, которое еще не утвердил ее парламент 9 сентября, 20:18 Нарендра Моди выступает на саммите G20 9 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Индия участвует в саммите G20, который проходит в этой стране 9−10 сентября, под новым названием Бхарат, которое еще не утвердил ее парламент.

В частности, соответствующая табличка стояла перед премьером страны Нарендрой Моди, когда он произносил речь на саммите.

Лидер индийского Конгресса Джайрам Рамеш также заявлял, что официальные приглашения на ужин G20 от премьера Индии были отправлены с подписью «президент Бхарата» вместо «президент Индии», сообщило издание The Economic Times.

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Официально название Индии могут заменить на Бхарат во время парламентской сессии 18−22 сентября.

Ранее на сайте BBC Украина сообщалось, что название Бхарат широко используется для обозначения Индии на языке хинди, однако во время официального общения на английском языке ранее употреблялось исключительно соответствие Индия.

Индуистская литература определяет землю, расположенную между Гималаями и океанами, как Бхаратварш. Слово Бхарата на санскрите также означает землю, которая растет и обеспечивает.

В древнейшем индуистском тексте, Ригведе, Бхарата упоминается как название группы людей.

Также, согласно индуистской мифологии, Бхарата был царем Хастинапуры, которая теперь называется Хастинапур, расположено это место к востоку от Дели. Бхарата покорил все земли и считался праведным царем.



Мусульманские моголы, правившие страной более двух веков, называли себя «падишахами Индостана». Название «Индостан» также происходит от персидского.

Возможно, самое старое упоминание об Индии происходит от греческого историка Мегасфена, который родился в 350 г. до н. э. Он написал четыре книги под названием Indica.

Название Индия употреблялось во времена британского колониального правления, которое началось с завоевания Бенгалии в 1757 году.

Нынешнее правительство утверждает, что изменение названия на Бхарат поможет стране избавиться от британских колониальных связей.