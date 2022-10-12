Безвозвратные потери войск РФ в Украине могут превышать 90 тысяч военных — росСМИ

12 октября, 18:31
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К безвозвратным потерям относят убитых, пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях, а также раненых (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

К безвозвратным потерям относят убитых, пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях, а также раненых (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Безвозвратные потери российской армии в Украине могут составлять более 90 тысяч человек, сообщает российский ресурс Важные истории со ссылкой на два источника в спецслужбах РФ.

Информацию о 90 тысячах россиян, которые больше не смогут участвовать в боевых действиях, сообщили ресурсу бывший офицер российских спецслужб и действующий офицер ФСБ.

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Уточняется, что к безвозвратным потерям относят убитых, пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях, а также раненых, которые не могут вернуться к военной службе.

По данным украинского Генштаба, в Украине погибли около 63 380 российских военных.

В начале сентября глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщал, что войска РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли более 80 тысяч солдат и не достигли ни одной стратегической цели.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Российская армия Боевые потери

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