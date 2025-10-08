Терминалы самообслуживания будут фиксировать отпечатки пальцев и должны быть установлены в пунктах пропуска в странах Шенгенской зоны (Фото: REUTERS/Jack Taylor)

С 12 октября в Евросоюзе начинает действовать новая система въезда-выезда в Шенгенскую зону из третьих стран — EES (Entry/Exit System). Ее введение означает, что правила въезда в ЕС для украинцев также изменятся.

NV объясняет и напоминает самое важное, что важно знать об этих изменениях.

Что такое EES ( Entry/Exit System) для въезда в ЕС?

Система въезда/выезда (EES) — это новая автоматизированная IT-система для регистрации граждан третьих стран (включая Украину), которые не являются членами ЕС и не входят в Шенгенскую зону и путешествуют на короткий срок (до 90 дней в течение каждых 180 дней).

Реклама

Эта система создана, чтобы заменить штампы в паспорте при пересечении границы новой цифровой системой фиксации биометрических данных путешественников и данных о продолжительности их поездок.

Запуск системы ЕЕЅ планировали давно и откладывали уже много раз. Ранее начало ее действия анонсировали на 10 ноября 2024 года, однако в итоге снова отложили на 2025 год. Тогда причиной стала неготовность пограничной компьютерной системы в Германии, Франции и Нидерландах, на которые приходится до 40% пассажирского трафика ЕС.

Когда, где и для кого начинают действовать новые правила?

Постепенное внедрение системы начинается с 12 октября 2025 года. Полностью функциональной EES должна стать до 10 апреля 2026 года.

Новые правила с 12 октября будут действовать на границах и в аэропортах 29 стран ЕС и нескольких других государств, которые не являются членами блока, однако входят в Шенгенскую зону (выделены курсивом):

Австрия

Бельгия

Болгария

Хорватия

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Исландия

Италия

Латвия

Лихтенштейн

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Система не будет работать только на Кипре и в Ирландии, для которых сделано исключение, хотя обе страны являются членами ЕС. Там продолжат вручную обрабатывать паспорта пассажиров, въезжающих в эти страны. Великобритания не является ни членом ЕС, ни Шенгенской зоны, поэтому она сохраняет собственный визовый режим, а британцам с 12 октября тоже придется выполнять требования EES.

Новые правила EES не будут распространяться на граждан ЕС и резидентов стран Евросоюза, а также на тех, кто имеет долгосрочные визы или разрешения на пребывание. То есть новые требования с 12 октября будут касаться только тех, кто осуществляет краткосрочные путешествия. К ним относятся и поездки украинцев в страны ЕС по безвизовому режиму (на срок, не превышающий 90 дней в течение каждых 180 дней).

Систему EES вводят для усиления безопасности в странах Евросоюза и улучшения контроля миграционных потоков. Кроме того, автоматизированная система позволит четче фиксировать срок суммарный срок пребывания путешественника в странах Шенгенской зоны в течение последних 180 дней.

Что будут фиксировать на границе?

Система Entry/Exit System заменит штампы в паспортах цифровыми записями и фиксацией биометрических данных на въезде и выезде из стран Шенгенской зоны.

Как объясняют на официальном сайте EES, «вам необходимо предоставлять свои персональные данные каждый раз, когда вы пересекаете внешние границы европейских стран, которые используют EES».

Система будет фиксировать и хранить такие данные:

данные, указанные в биометрическом документе , например загранпаспорте ( полное имя, дата рождения и т. д. );

, например загранпаспорте полное имя, дата рождения ); дату и место каждого въезда и выезда;

изображение (фото ) лица и отпечатки пальцев ( это и есть « биометрические данные », которые будет собирать система);

предыдущие случаи отказа во въезде.

На основе собранных данных в системе будут созданы биометрические профайлы на каждого человека, которые должны обновляться каждые три года. Поэтому, как объясняется, полную процедуру придется проходить только раз в три года или если человек получил новый паспорт.

Если вы пересекаете границу одной из стран Шенгенской зоны впервые с момента введения EES для короткого путешествия, «сотрудники паспортного контроля сфотографируют ваше лицо и/или отсканируют ваши отпечатки пальцев; эта информация будет записана в цифровой файл».

Процедура фотографирования в терминале самообслуживания / Фото: REUTERS/Jack Taylor)

При каждом последующем въезде в течение следующих трех лет «фотография вашего лица и/или ваши отпечатки пальцев уже будут сохранены в EES». «Представители службы паспортного контроля проверят только ваши отпечатки пальцев и фотографию, что займет меньше времени. В редких случаях может потребоваться повторный сбор и запись ваших данных», — разъясняют на портале системы.

С биометрическим паспортом эта процедура со временем должна стать быстрее, поскольку в процессе внедрения EES на пограничных пунктах пропуска должны установить автоматические терминалы самообслуживания. В них можно будет в частности сканировать отпечатки пальцев.

Фото: REUTERS/Jack Taylor

«ЕES заменит ручное штампование паспортов на границах 29 стран Европы. Все въезды и выезды будут регистрироваться электронно, так же как и отказы во въезде. Биометрические данные (отпечатки пальцев и изображения лица) будут собираться во время первого въезда», — резюмируют в объяснении представительства ЕС в Украине.

Ожидать ли увеличения очередей на границах?

В первое время — вероятно, да. Заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Светлана Крыса предположила, что начало внедрения новой системы потребует больше времени на прохождение пограничной проверки и посоветовала украинцам учитывать это во время путешествий.

«Я бы хотела дать практический совет нашим гражданам: если они будут ехать в страны ЕС и в дальнейшем, например, планировать перелет самолетом в другие страны, то нужно принимать во внимание, что на первых порах проверка на границе будет занимать больше времени. То есть наши граждане должны досчитывать один-два часа к своему времени путешествия», — подчеркнула представительница МИД Украины.

По словам Светланы Крысы, на практике такая проверка будет происходить в три шага: люди будут выходить из автомобилей или автобусов, затем у них будут брать биометрические данные, а дальше будет происходить регистрация в автоматизированной системе.

«То есть теперь штампы в паспорта ставиться не будут, но информация о каждом человеке будет собрана в этой единой электронной системе», — пояснила Светлана Крыса. По ее словам, отказаться от фиксирования биометрических данных на границе будет невозможно. «Если люди думают, что они смогут отказаться от оттисков или сдачи биометрики, то этого делать нельзя, ведь это будет равнозначно отказу во въезде в ЕС», — подчеркнула представитель МИД.

Аналогичное предупреждение о вероятности более длительных процедур в своем материале озвучивает британская The Guardian, предполагая, что сначала введение системы EES «может создать задержки», однако в конце концов она должна обеспечить наоборот упрощенный и быстрый процесс прохождения границы.

Платно ли это?

Нет, никакой дополнительной оплаты за пользование системой EES взиматься не будет — ни при пересечении границы, ни заранее.

Остаются ли в силе предыдущие требования безвиза?

Да. На въезде в страны Шенгенской зоны и после 12 октября у путешественников могут спросить наличие туристического страхования на время путешествия, обоснование цели поездки, подтверждение наличия достаточных средств на все время путешествия, подтверждение бронирования жилья или билетов, в частности транзитных и на выезд и т. д.

Срок пребывания в странах Шенгенской зоны по безвизовому режиму для украинцев не изменится: можно оставаться в странах ЕС на период до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода (если речь не идет об обучении, постоянной работе в ЕС или виде на жительство).

Нужно ли заполнять анкеты заранее?

Нет, заполнение дополнительных документов система EES не предусматривает.

Касаются ли правила EES украинских беженцев?

Как объясняла ранее Европейская правда, украинцы со статусом временной защиты не будут включены в новую систему проверок на границе. Пока действует Директива о временной защите для украинских беженцев, такие лица не подпадают под 90-дневное ограничение пребывания в Евросоюзе. Поэтому их перемещения не будут контролироваться в рамках EES.

Кроме того, во многих странах ЕС, среди которых Польша и Германия, украинских беженцев уже побуждают перейти от статуса временной защиты к получению длительных видов на жительство. На владельцев таких документов требования EES также не распространяются.

Откуда слухи о плате в 7 или 20 евро и когда следующие изменения?

Примерно в конце 2026 года должно начать действовать еще одно нововведение для украинцев и других неграждан ЕС, которые въезжают в страны Шенгенской зоны по безвизовому режиму. Речь идет об ETIAS (European Travel Information and Authorization System) — Европейской системе информации и авторизации путешествий.

Она будет обязательной для всех граждан стран, которые имеют право на въезд в страны Шенгенской зоны без визы. Это около 60 стран мира, среди которых и Украина.

Главной новацией станет требование раз в три года получить специальное разрешение на краткосрочные путешествия в ЕС и заплатить за это 20 евро (ранее планировалось 7 евро, однако сумма была увеличена). Заявители в возрасте до 18 лет или старше 70 лет будут иметь право на получение разрешения ETIAS бесплатно.

С 12 октября 2025 года система ETIAS еще НЕ будет введена, это произойдет только примерно через год. Выдача разрешений по системе ETIAS будет работать так, напоминает портал Visit Ukraine:

Еще до въезда в ЕС путешественникам необходимо будет подать заявку на получение разрешения через интернет. Заполнение онлайн-анкеты займет около 10 минут.

В анкете необходимо будет указать персональные данные, паспортные данные, информацию о предыдущих поездках и некоторые вопросы безопасности.

После подачи заявки система автоматически будет проверять данные заявителя по различным базам данных безопасности ( например, Interpol и Europol).

например, Interpol и Europol). Если заявка одобрена, путешественник в режиме онлайн получит разрешение на въезд, которое будет действовать в течение трех лет ( или до окончания срока действия действующего паспорта человека, если это произойдет раньше).

или до окончания срока действия действующего паспорта человека, если это произойдет раньше). Обычно результат будет известен в течение нескольких минут, хотя в редких случаях проверка может занять до 30 дней.

Подавать заявку на получение разрешения будут рекомендовать минимум за 96 часов до пересечения границы.

ETIAS будет работать для въезда в страны Шенгенской зоны любым транспортом — воздушным, морским или наземным.

Путешественники должны иметь биометрический паспорт.

В случае отказа в ETIAS можно будет подать заявку на оформление полноценной визы.

Регистрация в системе ETIAS раз в три года будет обязательной, но не гарантирует въезд в Европу. Окончательное решение о пересечении границы будут принимать пограничники страны прибытия.

Не потребуется оформлять разрешение ETIAS тем украинцам, которые официально зарегистрированы в странах ЕС как бенефициары программы временного убежища, то есть большинству украинских беженцев от войны на территории Евросоюза.