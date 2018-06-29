Безвиз Украины с Антигуа и Барбудой вступил в силу

Украинцы могут прибыть в Антигуа и Барбуду без виз на 90 дней

В пятницу, 29 июня, вступил в силу безвизовый режим между Украиной и островным государством в Карибском море Антигуа и Барбудой, соглашение о котором было подписано 5 февраля в Вашингтоне (США).

Об этом сообщила пресс-служба департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

В частности, украинцы, имеющие действующие проездные документы, могут прибыть в Антигуа и Барбуду без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней. А если продолжительность поездки превышает этот срок, они должны получить визы в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуды перед въездом на ее территорию.

Ранее сообщалось, что украинцы могут путешествовать по безвизу в 85 стран мира.