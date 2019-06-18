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Безупречная вечеринка. Волкер обручился с журналисткой Голоса Америки

Сегодня, 18:04
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Безупречная вечеринка. Волкер обручился с журналисткой Голоса Америки - фото

Ia Meurmishvili/Facebook

Ия Меурмишвили и Курт Волкер

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер обручился с журналисткой Голоса Америки Ией Меурмишвили.

Об этом журналистка сообщила в Facebook.

«Все было прекрасно — погода, люди, атмосфера, музыка. Это была безупречная вечеринка для помолвки», — написала она.

Помолвка состоялась в субботу, 15 июня в отеле The Hay-Adams в Вашингтоне.

Для Волкер это второй брак. От первого у него есть сын и дочь.

Теги:   США Курт Волкер

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