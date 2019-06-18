Безупречная вечеринка. Волкер обручился с журналисткой Голоса Америки
Сегодня, 18:04
Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер обручился с журналисткой Голоса Америки Ией Меурмишвили.
Об этом журналистка сообщила в Facebook.
«Все было прекрасно — погода, люди, атмосфера, музыка. Это была безупречная вечеринка для помолвки», — написала она.
Помолвка состоялась в субботу, 15 июня в отеле The Hay-Adams в Вашингтоне.
Для Волкер это второй брак. От первого у него есть сын и дочь.