Беженец с рядом правонарушений: полиция установила личность мужчины, захватившего заложницу в Кельне

Немецкие правоохранители установили личность мужчины, который накануне захватил заложницу в аптеке на вокзале Кельна и пытался поджечь ресторан быстрого питания.

Как сообщает DW, подозреваемый - 55-летний сириец, чей паспорт был найден на месте преступления. Мужчина с марта 2015 года проживает в Германии, преимущественно в Кельне. Он получил в Германии право на убежище и может находиться в стране не менее до июня 2021 года.

Сириец был известен полиции за ряд правонарушений, в частности, из-за владения марихуаной, магазинных краж, вторжение в чужие квартиры и другие.

По данным полиции, сириец проживал в приюте для беженцев. В его комнате были найдены тексты на арабском мусульманского толка, но ничего, что указывало бы на связь с группировкой Исламское государство.

Сын и брат подозреваемого также проживают в Германии. Его жена, однако, до сих пор находится в Сирии, ее заявления на переезд в Германию уже дважды отклоняли.

Правоохранители предполагают, что нападавший не планировал захват заложников, он хотел поджечь заведение быстрого питания. Жертв могло быть больше, поскольку нападающий имел с собой большое количество взрывоопасных веществ.

Подозреваемый находится в коме вследствие ранения, однако после операции угрозы его жизни нет. В отношении его выдан ордер на арест за покушение на убийство и захват заложников.

Напомним, накануне полиция Кельна провела спецоперацию, в ходе которой освободили заложницу и тяжело ранил злоумышленника. Заложница получила легкую травму.

Нападающий имел при себе емкости с газом и зажигательную смесь. Сначала он поджег коктейль Молотова в заведении быстрого питания на вокзале в Кельне. Однако сработала система пожарной безопасности и вода погасила огонь. После этого нападавший перебежал к расположенной напротив аптеки, где и взял в заложницы женщину, и где его впоследствии в результате спецоперации задержали.