Среди них — известная бизнесвумен. В Польше пятерых человек подозревают в присвоении 39 миллионов злотых, предназначенных для украинских беженцев 21 июля, 08:51 Польская полиция (Фото:Mike Brocklebank/www.flickr.com)

В Польше прокуратура расследует деятельность организованной преступной группы, которая, по версии следствия, присвоила 39 миллионов злотых из средств, предназначенных для помощи беженцам из Украины.

Об этом сообщает Wprost.pl.

Основательница популярного варшавского заведения Cafe Kulturalna Агнешка Л, по решению суда арестована. Ей и еще четырем лицам прокуратура предъявила обвинение в деятельности организованной преступной группировки. По данным следствия, подозреваемые присвоили из государственной казны 39 миллионов злотых, которые предназначались на помощь беженцам из Украины.

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В прокуратуре заявили, что расследование касается мошенничества, использования недостоверной документации и отмывания денег.

Трое из пяти подозреваемых находятся под стражей с мая этого года.

По данным прокуратуры, деньги предназначались, в частности, и на питание для украинских беженцев. Кофейня Агнешки Л. организует кампании помощи беженцам, спасающимся от российской агрессии, с самого начала войны в Украине. Ранее она неоднократно помогала беженцам из других стран.

В заведении заявили, что, несмотря на арест основателя, работа кафе продолжается без изменений.

