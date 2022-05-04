Более 5,6 миллиона человек были вынуждены покинуть Украину из-за агрессии РФ — ООН
Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)
С начала российского вторжения Украину покинули более 5,6 миллиона человек, свидетельствуют данные Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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По данным на 3 мая, чаще всего украинцы выезжали в следующие страны:
- Польша — 3 094 446;
- Румыния — 846 521;
- Страна-агрессор РФ — 703 523 (оккупанты принудительно депортировали украинцев из захваченных регионов Украины на территорию России и Беларуси — ред);
- Венгрия — 539 821;
- Молдова — 449 605;
- Словакия — 385 284;
- Беларусь — 25 852 (оккупанты принудительно депортировали украинцев из захваченных регионов Украины на территорию России и Беларуси — ред).
Ранее минобороны страны-агрессора признало, что оккупанты принудительно вывезли из Украины 1,1 миллиона человек, среди которых около 200 тысяч детей.
Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик в ОРДЛО, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.
Издание The Independent сообщало, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев.
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