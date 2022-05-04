Более 5,6 миллиона человек были вынуждены покинуть Украину из-за агрессии РФ — ООН

4 мая, 15:33
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Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

С начала российского вторжения Украину покинули более 5,6 миллиона человек, свидетельствуют данные Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Война России против Украины — главные события 4 мая

По данным на 3 мая, чаще всего украинцы выезжали в следующие страны:

  • Польша — 3 094 446;
  • Румыния — 846 521;
  • Страна-агрессор РФ — 703 523 (оккупанты принудительно депортировали украинцев из захваченных регионов Украины на территорию России и Беларуси — ред);
  • Венгрия — 539 821;
  • Молдова — 449 605;
  • Словакия — 385 284;
  • Беларусь — 25 852 (оккупанты принудительно депортировали украинцев из захваченных регионов Украины на территорию России и Беларуси — ред).
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Инфографика ООН
Фото: Инфографика ООН
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Ранее минобороны страны-агрессора признало, что оккупанты принудительно вывезли из Украины 1,1 миллиона человек, среди которых около 200 тысяч детей.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик в ОРДЛО, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщало, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Беженцы Российская агрессия ООН Война в Украине

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