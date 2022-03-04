Великобритания может разместить украинских беженцев в конфискованных особняках российских олигархов — The Times 4 марта, 12:17 Цей матеріал також доступний українською Доминик Рааб (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб поддержал идею размещения украинских беженцев в лондонских поместьях, конфискованных у российских олигархов.

Об этом сообщает The Times.



Он также анонсировал изменения в законодательство, нацеленные на то, чтобы сделать невозможным обжалование санкций российскими олигархами.

Великобритания ввела ряд санкций против России, а также российских чиновников и олигархов из-за начала войны против Украины.

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