Великобритания может разместить украинских беженцев в конфискованных особняках российских олигархов — The Times
Доминик Рааб (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)
Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб поддержал идею размещения украинских беженцев в лондонских поместьях, конфискованных у российских олигархов.
Об этом сообщает The Times.
Он также анонсировал изменения в законодательство, нацеленные на то, чтобы сделать невозможным обжалование санкций российскими олигархами.
Великобритания ввела ряд санкций против России, а также российских чиновников и олигархов из-за начала войны против Украины.
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