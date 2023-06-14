Самый быстрый отток со времен Второй мировой. Война России против Украины привела к рекордному количеству беженцев — ООН 14 июня, 09:17 Беженцы из Украины (Фото:www.radiosvoboda.org)

Полномасштабная война России против Украины привела к рекордному увеличению количества беженцев в 2022 году. Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

По сообщению Агентства, число перемещенных из Украины лиц выросло с 27 300 в конце 2021 года до 5,7 млн человек в конце 2022 года — это самый быстрый отток беженцев со времен Второй мировой войны.

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Сообщается, что на конец года количество беженцев со всего мира выросло на 21% и составило рекордные 108,4 млн, что на 19,1 млн больше, чем в прошлом году.

В мае 2023 года это число увеличилось до более 110 млн человек. Главными факторами роста количества вынужденно перемещенных лиц стало российское вторжение в Украину и война в Судане.

«Эти цифры показывают нам, что некоторые люди слишком быстро вступают в конфликты и медленно находят решения. Следствием этого является опустошение, перемещение и страдания для каждого из миллионов людей, вынужденно покинувших свои дома», — сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Прежде всего, нужно сделать гораздо больше для прекращения конфликта и устранения препятствий, чтобы беженцы имели жизнеспособный вариант вернуться домой добровольно, безопасно и с достоинством», — добавил он.

По данным ООН, большинство украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц намерены вернуться домой — 77% и 79% соответственно.

