Бежавшему в Венгрию экс-премьеру Македонии предъявили новые обвинения

Прокуратура Македонии выдвинула новые обвинения экс-премьер-министру Николу Граевски, который получил убежище в Венгрии.

Как сообщает AFP, бывшего главу македонского правительства обвинили в незаконном финансировании своей политической партии VMRO-DPMNE и незаконном строительстве ее штаб-квартиры.

По данным следствия, с 2009 по 2015 год Груевски и другие "предоставили средства из анонимных и незаконных источников" для партии.

В прокуратуре также сообщили, что он и партийный чиновник якобы получили "непропорциональную выгоду" в сумме 8 млн евро для партии в незаконном контракте со строительной компанией.

Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.

Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии. 20 ноября стало известно, что Груевски получил политическое убежище в Венгрии.