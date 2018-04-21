Без вывески и сайта. Библиотека украинской литературы в Москве окончательно прекратила работу

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Фактически библиотека прекратила существование год назад
Фото: телеканал ТВЦ

Фактически библиотека прекратила существование год назад

В Москве окончательно прекратила существование Библиотека украинской литературы.

Как сообщает Униан, с фасада здания, где находилась библиотека, исчезла вывеска. По словам местных жителей, еще неделю назад она висела на доме по улице Трифоновская, 61.

Также заблокирован сайт библиотеки.

По данным издания, здание библиотеки передали Департаменту спорта Москвы, там разместят Центр развития туризма российской столицы.

Фактически библиотека прекратила свое существование год назад, но вывеска осталась. Часть ее фондов отправили в Библиотеку иностранной литературы, а часть выкинули.

Напомним, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, а затем ее директор Наталья Шарина была задержана. По версии Следственного комитета РФ, в 2011-2015 годах Шарина распространяла книги украинского националиста Дмитрия Корчинского, которые в России признаны экстремистскими материалами.

В середине ноября правозащитный центр Мемориал признал Наталью Шарину политзаключенной.

 

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