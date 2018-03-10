Без танков, но с авиашоу. В США анонсировали первый за 27 лет военный парад

Тематика парада сосредоточится на достижениях американских военных на протяжении всей истории Штатов

Президент США Дональд Трамп инициировал проведение военного парада, который состоится в Вашингтоне в День ветеранов, 11 ноября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ Министерства обороны.

Военный парад пройдет от Белого дома до исторического здания американского Конгресса - Капитолия, где в конце состоится шоу боевой авиации.

Участие гусеничных танков не запланировано, чтобы минимизировать повреждения местной инфраструктуры. Будут представлены только колесные машины.

Тематика парада сосредоточится на достижениях американских военных на протяжении всей истории Штатов, начиная с войны за независимость США.

По предварительным оценкам Белого дома, парад может обойтись американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов.

Как известно, военный парад в последний раз проводили в 1991 году. Тогда танки и тысячи военных прошли через Вашингтон, чтобы отпраздновать изгнание иракских сил Саддама Хусейна из Кувейта во время войны в Персидском заливе.

Ранее в Пентагоне заявили, что США способны ответить на любые угрозы со стороны России.