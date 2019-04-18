Без Путина, но с Трампом. Кто попал в сотню самых влиятельных людей 2019 года по версии Time Сегодня, 16:15 404 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jeenah Moon Особенностью этого года стало отсутствие в списке диктаторов REUTERS/Jeenah Moon

Американский журнал Time опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг.

В него попали политические, религиозные и финансовые лидеры, руководители бизнес-компаний, артисты, певцы, журналисты, спортсмены и активисты.

Особенностью этого года стало отсутствие в списке диктаторов вроде Ким Чен Ына или Владимира Путина, а также вновь вторая позиция в категории Лидеры для Дональда Трампа. Больше – в сюжете Радио НВ.

Рейтинг традиционно разделили на пять категорий: пионеры, артисты, лидеры, иконы и титаны.

В категории Пионеры на первых ступеньках – канадская актриса Сандра О, канадская актриса и модель Индия Мур, писатель с Ямайки Марлон Джеймс.

Президент США Дональд Трамп оказался вторым в лидерском рейтинге

Рейтинг в категории Артисты возглавил американский актер и продюсер Дуэйн Джонсон, вместе с ним в топ-список попала актриса и телережиссер Регина Кинг, актриса Эмилия Кларк, певица Ариана Гранде, корейская группа BTS.

Категорию Лидеры возглавила спикер палаты представителей Конгресса, конгрессвумен от Демократической партии Нэнси Пелоси. Сам же президент США Дональд Трамп оказался на следующей ступеньке как и в прошлом году. На третьем месте – шведская школьница, активистка в вопросах сохранения климата Грета Эрнман. Кроме того, в список влиятельных лидеров попали Папа Римский Франциск, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо и другие руководители и лидеры.

В категории Иконы на первой позиции оказалась американская певица Тейлор Свифт. За ней следует бывшая первая леди США Мишель Обама и американский кинорежиссер и продюсер Спайк Ли. Также в этой категории отмечены певица Леди Гага, художник Дэвид Хокни и дизайнер Пьерпаоли Пиччолли.

Титанами этого года стали египетский футболист Мохамед Салах, баскетболист Леброн Джеймс, соучредитель и руководитель сервиса модной одежды Rent the Runway Дженнифер Хайман. Кроме того, в этой категории оказались руководитель Facebook Марк Цукерберг и журналистка Хейли Кинг.

Портреты самых влиятельных

Фотограф Time Пари Дукович, который готовил съемку с лидерами рейтинга влиятельной сотни рассказал, что для каждой личности пытался подобрать подходящий кадр.

Снимок должен передавать энергетику человека. С каждым лауреатом он хотел установить связь, чтобы уловить суть и передать ее на портрете.

"То, что я хотел сделать, – это найти какой-то объект или узнать историю, которая помогла бы сделать искренний кадр. В случае с Сандрой О я слышал, что она любит балет, поэтому я сделал ее фото сильным и хрупким. С Салахом я точно знал – он не будет сидеть, и надо обязательно дать Мо мяч. Обычно я готовлюсь к процессу и заранее решаю визуальный подход, но все может пойти не так, как я себе придумал. Тогда и получается настоящий портрет", – рассказал Дукович.

Медиареальность и америкоцентризм

Этот рейтинг составляется в медиареальности, а не в реальности как таковой, считает украинский философ и блоггер Сергей Дацюк. В беседе с Радио НВ он отметил, что как обычно американский журнал не избежал америкоцентризма. Но Соединенные Штаты уже не влияют на весь мир, как это было возможно еще десять лет назад. И в названии рейтинга Time уже не целесообразно употреблять словосочетание "самые влиятельные люди в мире".

Есть проблема с оценкой влияния США на мир

"Я не уверен, например, что лицо, занимающее первое место (в списке лидеров – ред.), влиятельнее Папы Римского или Далай Ламы. Это медиавлияние, а не влияние вообще. Второе, конечно, есть америкоцентризм, но журнал американский, и они имеют право так считать. Только у них проблема с оценкой влияния самих Соединенных Штатов на мир. Причем никто им не помешал, они сами отказываются от этого влияния", – отметил Дацюк.

Журнал Time публикует рейтинг сотни самых влиятельных людей мира уже 20 лет подряд. Первый список опубликовали в 1999 году. Он стал результатом дебатов, в которых принимали участие американские академики, политики и журналисты. С 2004-го рейтинг выходит ежегодно. Над списком работает редакция Time. Номинируют претендентов участники топа предыдущих лет, а также авторы международной редакции издания. Накануне выхода рейтинга проводят опрос и среди читателей, которые выбирают своего победителя.