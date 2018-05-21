Без общения и интернета. Суд Москвы отказался смягчить условия домашнего ареста режиссера Серебренникова

Кирилл Серебренников будет находиться под домашним арестом до 19 июля

Московский городской суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу и оставил в силе домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 июля.

Как сообщает РБК, домашний арест предусматривает запрет на работу, общение с коллегами и пользование интернетом.

Во время выступления на заседании суда Серебренников попросил "разрешить ему работать". "Для меня это означает возможность жить", - отметил режиссер. Однако суд отказал в прошении.

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Суд также признал законным продление домашнего ареста двум другим фигурантам дела.

Напомним, что в 2017 году в России задержали режиссера и художественного руководителя московского Гоголь-центра Кирилла Серебренникова по подозрению в хищении не менее 68 млн рублей (около $1,5 млн), выделенных на реализацию проекта Платформа в 2011-2014 годах.