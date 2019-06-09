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Без Назарбаева. Как Казахстан выбирает президента — максимально кратко

Сегодня, 14:57
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Без Назарбаева. Как Казахстан выбирает президента — максимально кратко - фото

REUTERS / Mukhtar Kholdorbekov

В Казахстане проходят президентские выборы. Иллюстративное фото

Автор: Анна Павленко

Сегодня, 9 июня, в Республике Казахстан проходят внеочередные выборы президента. Это первые в истории независимого Казахстана выборы, в которых не участвует правивший страной на протяжении последних 30 лет Нурсултан Назарбаев.

19 марта он заявил о своей отставке, после чего были объявлены досрочные выборы, а президентский пост занял председатель сената Касым-Жомарт Токаев. Именно его Назарбаев, как лидер правящей партии Нур Отан, предложил выдвинуть кандидатом на досрочных выборах от своей политсилы.

Кроме него на пост президента претендуют ещё 6 политиков, в том числе Амиржан Косанов, находящийся в политической оппозиции с 1999 года, и первая в истории независимого Казахстана женщина-кандидат Дания Еспаева. Впрочем, никаких сюрпризов ни эксперты, ни сами казахстанцы от результатов сегодняшнего голосования не ожидают.

Казахстанцы голосуют в Государственном театре оперы и балета Астана-опера
Казахстанцы голосуют в Государственном театре оперы и балета Астана-опера / Фото: REUTERS / Mukhtar Kholdorbekov

Накануне выборов в столице Нур-Султан (ранее — Астана), которая получила свое новое название по инициативе Токаева через три дня после отставки Нурсултана Назарбаева, было спокойно. Сегодня с 7 утра казахстанцы приходят отдать свой голос на избирательные участки, которые закроются в 8 вечера. После этого будут объявлены результаты экзит-полов. Уже 10 июня Центральная избирательная комиссия сообщит итоги голосования.

По данным ЦИК, явка на внеочередных выборах составила 77,4% избирателей. Всего в Казахстане зарегистрированы 11,9 млн избирателей.

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В 10 утра в столичном избирательном участке, расположившимся в оперном театре, уже проголосовал исполняющий обязанности президента Токаев. Получасом позже свой бюллетень в урну опустил и Назарбаев, сохранивший за собой широкие властные полномочия в качестве главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии Нур Отан.

По данным Радио Свобода, 9 июня в Нурсултане и Алматы полиция задерживала протестующих и освещавших акции журналистов. В министерстве внутренних дел Казахстана сообщили об «около сотне» задержанных.

Анна Павленко / НВ

Теги:   Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев Выборы президента Репортаж НВ Казахстан

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