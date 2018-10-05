Бессрочный протест в Ингушетии: митингующие требуют референдума и отставки главы республики - резолюция

Протестующие в Ингушетии против передачи территорий республики Чечне приняли резолюцию с требованиями к власти.
В частности, участники митинга в центре ингушской столицы Магасе настаивают на проведении в пятницу, 5 октября, внеочередного собрания депутатов местного парламента для рассмотрения сложившейся ситуации.
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Кроме того, они требуют немедленной отставки руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, подписавшего с главой Чечни Рамзаном Кадыровым соглашение о передаче территорий.
При этом вопрос об установлении границ протестующие требуют вынести на республиканский референдум.
Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобекским районом.
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В этот же день в ингушской столице прошел первый митинг против изменения границ.
Несмотря на недовольство жителей Ингушетии, местный парламент ратифицировал договор с Чечней.
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В свою очередь Конституционный суд официально стал на сторону митингующих.
Тем временем протестующие объявили свой митинг в центре Магаса бессрочным.
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