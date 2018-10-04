04 октября 2018, четверг

"Бессистемные и безрассудные": Британия заявила о причастности ГРУ к кибератакам по всему миру

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Великобритания и ее союзники намерены ответить на
Фото: pixabay.com

Великобритания и ее союзники намерены ответить на "попытки ГРУ подорвать международную стабильность"

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что российская военная разведка неоднократно устраивала "бессистемные и безрассудные" кибератаки на политические институты, компании, СМИ и спортивные организации по всему миру.

По данным экспертов британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC), Главное разведывательное управление (ГРУ) "почти наверняка" причастно к деятельности хакерских группировок APT 28, Sofacy, Sednit, Sandworm, Киберхалифат, Киберберкут и ряду других, сообщает DW.

Лондон заявил, что в результате резонансных кибератак "пострадали граждане большого количества стран, включая Россию", а ущерб национальным экономикам составил миллионы фунтов стерлингов.

В частности, британские эксерты считают российских хакеров виновными в атаках на Всемирное антидопинговое агентство WADA в Швейцарии в 2017 году, Демократическую партию США в 2016 году и один из британских телеканалов в 2015 году. 

NCSC назвал деятельность хакеров "вопиющим нарушением международного права". Великобритания вместе с союзниками намерена "ответить попыткам ГРУ подорвать международную стабильность", подчеркнул министр Хант.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена создать кибервойска для противодействия российской угрозе.

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