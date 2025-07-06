Бессент прокомментировал заявление Маска о создании новой партии

Скотт Бессент заявил, что советы директоров компаний Маска Tesla и Space X предпочли бы, чтобы он держался вне политики (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

В эфире CNN Бессент заявил, что советы директоров компаний Маска Tesla и Space X предпочли бы, чтобы он держался вне политики, сообщило агенство Reuters.

«Я думаю, что этим советам директоров не понравилось это объявление вчера (в субботу), и они будут поощрять его сосредоточиться на своей бизнес-деятельности, а не на политической», — сказал Бессент.

Агентство также отмечает, что инвестиционная фирма Azoria Partners, которая планировала запустить фонд, связанный с производителем электромобилей Маска Tesla, заявила, что откладывает эту инициативу, поскольку создание партии «конфликтует с его полноценными обязанностями генерального директора».

5 июля Илон Маск сообщил в соцсети X о создании собственной политической партии под названием Американская партия (America Party).

4 июля, в День независимости США, миллиардер провел опрос на своей странице, спросив, стоит ли создавать собственную политическую силу под названием «Американская партия». 65,4% участников опроса высказались «за», тогда как 34,6% - «против».

1 июля газета The New York Times сообщила, что Илон Маск пообещал создать новую политическую партию, если законопроект Республиканской партии по налогам и расходам будет принят.

Бывший союзник Трампа предположил, что если законопроект о внутренней политике будет принят, он быстро сформирует новую «Американскую партию» и поддержит претендентов на праймериз против почти каждого республиканца в Конгрессе.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, Американская партия будет сформирована на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива системе демократов и республиканцев, чтобы люди действительно имели голос», — написал он в понедельник, 30 июня, в соцсети Х.

Также Маск обязался принять конкретные меры, заявив, что поддержит представителя Томаса Масси из Кентукки, одного из самых выдающихся противников законопроекта Трампа.

29 мая Илон Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого миллиардер официально мог занимать должность «специального госслужащего».

Маск публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, он заявлял, что этот «большой хороший законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.

После этого между Маском и Трампом возник публичный спор со взаимными резкими обвинениями. В частности, Маск заявил, что без него Трамп «проиграл бы выборы», и обвинил президента в «неблагодарности». Трамп в ответ сказал, что «очень разочарован» Маском и что тот «сошел с ума».

