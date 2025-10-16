Министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике одного из ведущих китайских торговых чиновников , назвав его поведение во время недавнего визита в Вашингтон «неконтролируемым» и типичным для китайских дипломатов в стиле «волка-воина».

Об этом 16 октября пишет Bloomberg.

По словам Бессента, визит вице-министра Ли Ченганга в августе в США состоялся без приглашения со стороны администрации Трампа.

«Возможно, вице-министр, который появился здесь с очень зажигательной речью 28 августа, сошел с ума», — заявил глава Минфина на пресс-конференции. Он добавил, что Ли вел себя «очень неуважительно». Китайское Министерство торговли не предоставило комментариев по этим заявлениям на запрос Bloomberg.

58-летний Ли Ченган был назначен вице-министром торговли Китая в апреле этого года, вскоре после введения высоких тарифов Трампа. Он также был послом Китая во Всемирной торговой организации в Женеве с февраля 2021 года до своего назначения вице-министром в апреле.

В конце августа Министерство торговли Китая сообщило, что Ли Ченган посетил Вашингтон, где встретился с представителями Минфина, Минторга и других ведомств, подчеркивая «принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

Однако Бессент подал другую картину. По его словам, Ли Ченган угрожал, что Китай «вызовет глобальный хаос», если США введут портовые сборы для китайских судов.

«Возможно, он думает, что он волк-воин», — сказал министр финансов США.



Бывший представитель ВТО Кит Роквелл отмечал, что Ли Ченган — «жесткий, но терпеливый переговорщик», который «знал свое дело» и «не позволил США давить на себя».

Аналитики считают, что действия Ли Ченгана вряд ли были спонтанными: «под централизованным руководством [лидера Китая] Си Цзиньпина китайские чиновники редко действуют самостоятельно», поэтому его поведение почти наверняка было согласовано с Пекином.

9 октября Китай сообщил о введении новых, более жестких правил контроля за экспортом редкоземельных металлов. Страна расширила перечень ограничений на технологии их переработки и запретила поставки этих материалов иностранным компаниям, работающим в сфере оборонной промышленности.

11 октября президент Трамп заявил, что США вводят 100% пошлины на все товары из Китая и вводят экспортный контроль на критически важное программное обеспечение.

15 октября Скотт Бессент заявил, что 85 сенаторов готовы предоставить Трампу право ввести 500%-ные пошлины для Китая из-за закупок российской нефти. По его словам, эти меры направлены на сдерживание поддержки Китаем российской военной машины и могут стать «украинским тарифом на победу».