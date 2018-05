"Беспощадна к террористам". Трамп вступился за кандидата на пост директора ЦРУ

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту кандидата на пост директора Центрального разведывательного управления Джины Хаспел, которую подозревают в использовании жестких методов ведения допроса.

Трамп в своем Twitter подчеркнул, что Хаспел "подверглась жесткой критике потому, что вела себя жестко с террористами".

"Подумайте, в опасные времена у нас есть самая квалифицированная кандидатура, женщина, которую демократы хотят вывести из игры, потому что она слишком жестка по отношению к террору. Победи, Джина!" – заявил Трамп.

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!