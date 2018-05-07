"Беспощадна к террористам". Трамп вступился за кандидата на пост директора ЦРУ

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Джина Хаспел

Джина Хаспел

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту кандидата на пост директора Центрального разведывательного управления Джины Хаспел, которую подозревают в использовании жестких методов ведения допроса.

Трамп в своем Twitter подчеркнул, что Хаспел "подверглась жесткой критике потому, что вела себя жестко с террористами".

"Подумайте, в опасные времена у нас есть самая квалифицированная кандидатура, женщина, которую демократы хотят вывести из игры, потому что она слишком жестка по отношению к террору. Победи, Джина!" – заявил Трамп.

Напомним, что Джина Хаспел, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом кандидатом на пост главы ЦРУ, заявила чиновникам Белого дома о желании отказаться от своей должности.

Как разузнала американская пресса, на совещании в Белом доме она пояснила, что ей лучше отказаться от этой должности, так как обсуждения в рамках слушаний в специальном комитете по разведке Сената США могут нанести ущерб не только ее репутации, но и репутации всего ведомства.

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По данным СМИ, Хаспел могла участвовать в программе допросов ЦРУ, которая включала методы, которые могут трактоваться как пытки, среди которых, в частности, имитация утопления.

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