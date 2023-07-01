Протесты во Франции: количество задержанных за минувшую ночь выросло до 1,3 тысяч 1 июля, 13:02 Количество задержанных во время протестов во Франции за минувшую ночь выросло до 1,3 тысяч (Фото:REUTERS/Паскаль Россиньоль)

Во время массовых беспорядков во Франции в ночь на субботу, 1 июля, были задержаны более 1300 человек, сообщает BFM TV.

Отмечается, что 406 арестов зафиксировано в Париже и прилегающих к нему населенных пунктах.

Ситуация значительно обострилась в Марселе где был ограблен склад оружия и в Лионе, где семь полицейских в ходе беспорядков получили огнестрельные ранения.

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Ранее сообщалось, что средний возраст задержанных лиц составлял 17 лет.

Протесты во Франции вспыхнули 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля во время проверки документов.

30 июня президент Франции Эммануэль Макрон созвал второе за два дня антикризисное заседание правительства. Он досрочно покинул саммит Европейского Союза в Брюсселе, чтобы вернуться во Францию и отменил пресс-конференцию.

Во время заседания Макрон сообщил, что в результате беспорядков в целом повреждено 492 здания, сожжено 2 тысячи автомобилей и возникло более 3,8 тысячи пожаров.