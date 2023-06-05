В Сенегале из-за массовых беспорядков отключили мобильный интернет

5 июня, 07:00
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В Сенегале во время столкновений между полицией и сторонниками оппозиции погибли более 15 человек (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Сенегале во время столкновений между полицией и сторонниками оппозиции погибли более 15 человек (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Правительство Сенегала приказало на несколько часов отключать в определенных регионах весь мобильный интернет, чтобы остановить насилие, которое охватило страну.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Сенегала.

«Из-за распространения полных ненависти и обманчивых сообщений мобильный интернет временно отключен в определенные часы дня», — говорится в распространенном заявлении.

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В правительстве не уточнили, когда именно и где будет действовать запрет, но жители столицы страны города Дакар рассказали, что не имели доступа к мобильному интернету в воскресенье после обеда, когда протесты преимущественно усиливаются.

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Reuters отмечает, что на прошлой неделе правительство Сенегала запретило доступ к определенным мессенджерам, однако многим людям удавалось обходить этот запрет. Учитывая это, он был существенно расширен.

В Сенегале во время столкновений между полицией и сторонниками оппозиции погибли более 15 человек. Акции протеста вспыхнули после приговора оппозиционному политику Усману Сонко.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Сенегал

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