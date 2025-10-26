Москву атакуют дроны, в Сети сообщили, что в столице РФ слышны взрывы

Москва находится под атакой дронов, сообщил ее мэр Сергей Собянин (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Вечером 26 октября столицу России Москву атакуют дроны. Это подтвердил, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин.

В 16:41 Собянин написал в своем Telegram-канале, что ПВО минобороны РФ сбила беспилотник, летевший на Москву.

В 20:49 он заявил, что сбит еще один беспилотник, летевший на столицу РФ.

В 21:04 Собянин написал об уничтожении еще двух беспилотников, а в 21:11 — что отражена атака еще одного, уже пятого за вечер, по его данным, беспилотника.

Обновлено в 23:17. Telegram-каналы публикуют видео со взрывами в Московской области и мобильной группой ПВО вблизи Кремля.

Российский Telegram-канал Astra сообщает, что в столице страны-агрессорки после взрывов виден дым в районе поселка Коммунарка.

Отмечается, что дым наблюдается в районе лесного массива, прилегающего к проектируемому проезду.

Telegram-канал Москва сегодня сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших на Москву, а затем написал о звуках взрывов в московских районах Коммунарка и Новая Москва.