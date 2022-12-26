Дроны КНДР пересекли границу Южной Кореи, Сеул поднял для перехвата истребители и ударный вертолет 26 декабря, 10:26 Сеул сообщил о нарушении своего воздушного пространства северокорейскими дронами (Фото:Kim Hong-Ji/Unsplash)

В понедельник, 26 декабря, беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи, Сеул поднял по тревоге истребители, ударный вертолет и средства ПВО.

Об этом сообщили военные Объединенного комитета начальников штабов, пишет Yonhap.

Южная Корея зафиксировала несколько «неопознанных объектов», предположительно дронов, в приграничных районах провинции Кенгидо.

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Беспилотники пролетели через военно-демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и были замечены в районах Кимпхо и Инчхон, что также привело к временной приостановке гражданских полетов.

Пока не удалось установить, несли ли дроны какое-либо оружие.

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Для перехвата северокорейских беспилотников Сеул задействовал легкий штурмовик KA-1, но по неизвестной причине он разбился в округе Хоэнсон, примерно в 140 километрах к востоку от Сеула. Оба пилота выжили.

Военные отмечают, что дроны КНДР вызывают все большее беспокойство, поскольку они могут использоваться как для шпионских операций, так и для возможных атак на С еул.

В последний раз северокорейские беспилотники фиксировали у границ Южной Кореи в 2017 году.

Напряженность в регионе растет на фоне последнего запуска КНДР, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря.

КНДР провела 36 пусков ракет с начала года. Около половины их них пришлось на период с конца сентября. Одна из баллистических ракет средней дальности пролетела над Японией, еще одна — упала в 200 км от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея будет названа «врагом» в стратегии национальной безопасности Южной Кореи, обнародование которой ожидается в январе. Ужесточение риторики происходит на фоне демонстрации потенциалов сторон в Тихом океане.