В Краснодарском крае вспыхнул НПЗ, предварительно — атака БпЛА
Момент взрыва на НПЗ (Фото:BAZA via Telegram)
Вероятно беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Возгорание произошло на площади в 100 квадратных метров
Об этом сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев.
Загорелась одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА.
Возгорание произошло на площади в 100 квадратных метров, пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет.