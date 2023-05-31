Возгорание произошло на площади в 100 квадратных метров, пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

Загорелась одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА.

Об этом сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев.

Вероятно беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Возгорание произошло на площади в 100 квадратных метров

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