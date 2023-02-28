Появилось фото беспилотника, упавшего рядом со станцией Газпрома в Подмосковье

28 февраля, 14:50
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Беспилотник упал рядом со станцией Газпрома (Фото:t.me/bazabazon)

Беспилотник упал рядом со станцией Газпрома (Фото:t.me/bazabazon)

В СМИ появились фото беспилотника, который утром во вторник, 28 февраля, упал рядом с объектом Газпрома в Подмосковье.

Как сообщает Baza, его нашли около 11:00 в районе газо-компрессорной станции компании в Коломенском районе. По предварительной информации, взрыва после падения не было.

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По словам губернатора региона Андрея Воробьева, жертв и разрушений нет, а целью «был объект гражданской инфраструктуры», но «он не пострадал».

t.me/bazabazon
Фото: t.me/bazabazon
t.me/bazabazon
Фото: t.me/bazabazon

Во вторник, 28 февраля, в нескольких регионах России произошла серия инцидентов и взрывов, связанных с появлением либо атаками беспилотных летательных аппаратов.

В частности, над Санкт-Петербургом в первой половине дня на несколько часов закрыли воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе. В городе ввели план Ковер, который объявляют «при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов».

https://www.youtube.com/watch?v=bFGt53QFFA8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Газпром Беспилотник Война России против Украины

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