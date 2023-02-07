Оружие для ударов по объектам возле Москвы. Над Калугой взорвался переработанный Украиной советский беспилотник Стриж — СМИ 7 февраля, 14:38 Ту-141 Стриж (Фото:defence-ua.com)

Издание напоминает, что 6 февраля губернатор Калужской области Владислав Лапша заявил, что вблизи Калуги упал неизвестный беспилотник. Сначала заявлялось, что этот дрон взорвался на высоте 50 метров, но потом оказалось, что он зацепился за верхушки деревьев и упал.

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Фото с места падения показали, что это был именно Ту-141 Стриж, на борту которого находилась авиабомба ОФАБ-100−120, отмечает издание.

«Этот эпизод рашистов заставил особенно занервничать. Потому что беспилотник с „хлопком“ упал всего в 150 км от Москвы, и его пролет российская ПВО в очередной раз упустила. Наконец, вблизи самой Калуги много военных объектов, железнодорожный узел и аэропорт, и попадание БПЛА с бомбой могло бы существенно повредить логистике войск оккупантов», — говорится в публикации.

Беспилотники Стриж летят на малой высоте и, несмотря на крупный размер, их не видит российская ПВО.

В качестве боевой части используются авиабомбы советского образца. В случае взрыва над Калугой это была ОФАБ-100−120 с массой 123 кг и 46 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у Украины есть оружие, которое может уничтожать цели на территории России.