Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
Российский шпион? Трамп попал в ловушку
Алексей Бондарев
Посадка на Марсе и единороги не в сказке
Питер Сантенелло
Взрослые люди и крутые тачки
Сергей Лещенко
ВП для ПП

Беспилотник США ликвидировал одного из лидеров Талибана

Сегодня, 10:05
111
Цей матеріал також доступний українською

Манан погиб в результате удара БПЛА

Авиация США ликвидировала в Афганистане одного из лидеров террористической организации Талибан Абдулу Манана.

Как сообщает The Wall Street Journal, он был убит в субботу, 1 декабря, во время атаки беспилотника.

Согласно имеющимся данным, во время авиаудара Манан находился в автомобиле вместе с еще одним человеком, который также погиб.

Отмечается, что ликвидированный главарь Талибана имел большое влияние в провинции Гильменд, которая считается центром афганской наркоторговли и важным источником доходов для террористов.

По оценкам западной разведки, его гибель может усилить позиции другого главаря талибов Хайбатуллы Ахундзады, являющегося сторонником мирных переговоров с афганскими властями и США.

Теги:   Беспилотник США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 10:41

article_img
В МИД Украины рассказали о задержанных в Грузии украинцах

Читайте также

События

Сегодня, 10:22

article_img
Выходные в декабре 2018: сколько дней будут отдыхать украинцы
События

Сегодня, 03:22

article_img
Украинский паспорт занял 28 место в мире по влиятельности
Страны

Сегодня, 00:45

article_img
Кива и Бирюков заявили, что среди задержанных в Грузии был нардеп Семенченко