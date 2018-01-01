Беспилотник США ликвидировал одного из лидеров Талибана Сегодня, 10:05 111 Цей матеріал також доступний українською Манан погиб в результате удара БПЛА

Авиация США ликвидировала в Афганистане одного из лидеров террористической организации Талибан Абдулу Манана.

Как сообщает The Wall Street Journal, он был убит в субботу, 1 декабря, во время атаки беспилотника.

Согласно имеющимся данным, во время авиаудара Манан находился в автомобиле вместе с еще одним человеком, который также погиб.

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Отмечается, что ликвидированный главарь Талибана имел большое влияние в провинции Гильменд, которая считается центром афганской наркоторговли и важным источником доходов для террористов.

По оценкам западной разведки, его гибель может усилить позиции другого главаря талибов Хайбатуллы Ахундзады, являющегося сторонником мирных переговоров с афганскими властями и США.