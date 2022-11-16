Более 170 км от границы с Украиной. В Орловской области РФ сообщили о подрыве нефтебазы с помощью беспилотника

16 ноября, 09:30
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Власти Орловской области утверждают, что нефтебазу атаковал беспилотник (Фото:zonov_sl/Twitter)

Власти Орловской области утверждают, что нефтебазу атаковал беспилотник (Фото:zonov_sl/Twitter)

В селе Стальной Конь Орловской области РФ утром в среду, 16 ноября, произошел взрыв на нефтебазе.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram.

«Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал он.

Видео дня

https://twitter.com/zonov_sl/status/1592776192855511040

Село Стальной Конь находится в более чем 170 километрах от границы с Украиной.

14 ноября российские пропагандистские ресурсы сообщили о серии взрывов в Белгородской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Беспилотник Нефтебаза

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