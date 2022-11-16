Более 170 км от границы с Украиной. В Орловской области РФ сообщили о подрыве нефтебазы с помощью беспилотника 16 ноября, 09:30 Власти Орловской области утверждают, что нефтебазу атаковал беспилотник (Фото:zonov_sl/Twitter)

В селе Стальной Конь Орловской области РФ утром в среду, 16 ноября, произошел взрыв на нефтебазе.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram.

«Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал он.

Видео дня

Село Стальной Конь находится в более чем 170 километрах от границы с Украиной.

14 ноября российские пропагандистские ресурсы сообщили о серии взрывов в Белгородской области.