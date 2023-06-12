Кавальере-оркестр. Каким мир запомнит Сильвио Берлускони — четырехкратного премьера Италии, ловеласа и ближайшего друга Путина 12 июня, 12:03 Сюжет Берлускони на предвыборном митинге своей партии Forza Italia в апреле 2022 года (Фото:REUTERS/Remo Casilli/File Photo)

На 87-м году жизни умер Сильвио Берлускони — один из самых скандальных и заметных деятелей современной Европы. В историю Италии он войдет как политик, которому за полтора десятилетия удалось четырежды стать премьер-министром; влиятельный богатый, футбольный и медиамагнат; фигурант многочисленных коррупционных скандалов и организатор знаменитых оргий на собственных виллах, а еще «адвокат дьявола» и близкий друг Владимира Путина.

О смерти Сильвио Берлускони стало известно 12 июня, он умер в миланской клинике Сан-Раффаэле, куда был госпитализирован 9 июня для «медосмотра в рамках курса лечения гематологического заболевания».

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Ранее у Берлускони диагностировали лейкемию, а в апреле-мае 2023 года он провел в этой же клинике около полутора месяцев с пневмонией. Бывшему премьеру Италии и действующему лидеру партии Вперед, Италия! было 86 лет.



«Магнат, ставший политиком, может не без основания претендовать на то, что его личность оставила в [истории] Италии такой след, какого не оставлял ни один другой лидер со времен фашистской диктатуры Бенито Муссолини», — писала о Берлускони еще при жизни британская The Guardian в одном из своих материалов.



NV напоминает об эпизодах и страницах биографии, определивших жизнь и карьеру Сильвио Берлускони, которого итальянцы полушутя привыкли называть Кавальере (рыцарь).

Лихой застройщик и император итальянских медиа

Родной город Сильвио Берлускони — Милан, где его отец работал банковским служащим, а мать была домохозяйкой. Сильвио, родившийся 29 сентября 1936 года, был самым старшим из троих детей в семье. Он получил юридическое образование в Миланском университете, который окончил с отличием в 1961 году. В студенческие годы Берлускони снискал славу меломана и даже пел на круизных лайнерах.

Берлускони поет на круизном лайнере, 1960-е годы / Фото: Wikimedia Common/qnm.it

Через три десятилетия Берлускони станет первым мультимиллиардером, который возглавит правительство европейского государства. Тогда же, вскоре после получения высшего образования, он только начинал строить свое будущее состояние. Будущий премьер Италии сооружал его в прямом смысле: свои первые удачные бизнес-проекты он воплотил в области строительства в годы подъема этой отрасли в послевоенной Италии. Сначала, привлекая инвестиции (в том числе и от отца) и найдя партнера, Берлускони построил несколько жилых домов на одной из улиц Милана и удачно продал около 100 квартир в них.

В начале 1960-х он основал собственную компанию Edilnord и перешел к более масштабным кампаниям, в частности в застройке окрестностей Милана. Среди прочего Берлускони удалось реализовать один из крупнейших строительных проектов тогдашней Италии — создание жилого пригорода Milano Due вблизи миланского аэропорта в районе Сеграте. Первая линия этого проекта на 4000 домов была сдана в начале 1970-х, а в течение последующих лет Берлускони снискал славу одного из самых заметных девелоперов и застройщиков Италии. Уже тогда залогом его бизнес-успехов была гремучая смесь личных качеств (от льстивости до артистических способностей убеждать людей) и умение использовать неформальные связи. Так, чтобы увеличить цену жилья в Milano Due, Берлускони добился, чтобы власти Милана переориентировали посадочные авиамаршруты самолетов в соседнем аэропорту Линате, поскольку шум авиалайнеров делал район непривлекательным для клиентов. А к непрозрачной истории стартового капитала компании Edilnord, неоднократно являвшейся предметом расследований, до сих пор остается немало вопросов.

Следующей сферой бизнес-интересов Берлускони, обеспечившей ему еще более прочную платформу для дальнейшего политического старта, стала медиаотрасль. Свою экспансию в этой нише он начал с покупки доли акций в газете Il Giornale в середине 1970-х, однако на самом деле революционных достижений Берлускони достиг в развитии частных телеканалов. На тот момент в Италии, как и почти везде в Европе, телевидение было государственным, однако будущему политику за несколько лет удалось положить конец монополии общественного итальянского вещателя RAI — относительно которой в Италии к тому времени уже шли острые дискуссии.

В 1974−75 годах Конституционный суд Италии в несколько шагов смягчил законодательство о медиавладельцах, позволив в частности создавать частные региональные кабельные телеканалы. Берлускони немедленно воспользовался этой возможностью и создал для построенного им пригорода Milano Due канал TeleMilano — фактически первый итальянский частный телеканал. Впоследствии он начал быстро расширять сеть вещания и выкупил контрольный пакет акций самого популярного в Италии журнала телепрограмм Sorrisi et canzoni. Уже в 1978 году Берлускони основал свою первую медиагруппу Fininvest — общенациональную сеть местных телевизионных станций с похожими программами, которая, по сути, была близка к формату общенационального канала. А в 1980 году он создал первый в Италии быстро получивший чрезвычайную популярность частный национальный телеканал Canale 5, а за ним и ряд других — в частности телеканал Italia 1.

Берлускони на борту своего частного самолета, 1980-е годы / Фото: Wikimedia/ dagospia.com

Итальянские суды расценили экспансию Берлускони как нарушение прав итальянского государственного вещателя RAI. По его сети коммерческого телевидения был вынесен ряд решений, согласно которым частные каналы должны прекратить выход в эфир. И здесь сработали связи Берлускони: вспомогательную законодательную лазейку в виде чрезвычайного распоряжения правительства медиамагнату обеспечил его давний друг и партнер Беттино Кракси, генсек Социалистической партии Италии и премьер-министр страны того времени.

И хотя на несколько лет три канала Берлускони потеряли право транслировать новости и политические комментарии, они остались в эфире, а в 1990 окончательно отвоевали статус полноценных национальных телеканалов после новых законодательных изменений.

По состоянию на начало 1990-х годов империя Берлускони Fininvest стала второй по величине частной компанией в Италии (с количеством работников около 40 000) и самой большой медиагруппой не только в Италии, но и во всей Европе. Ей принадлежали коммерческие каналы во Франции, Германии, Испании, а Берлускони стал стремительно подниматься в рейтингах самых богатых людей Италии. Его бизнес включал теперь не только медиа: бизнесмену принадлежали универмаги, страховые компании. В тот же период он пополнил портфель своих активов ярким трофеем: в 1986 году Берлускони стал владельцем футбольного клуба Милан и оставался им до 2017 года.

«Вечный» премьер Италии, влиятельный и одиозный международный политик

Не менее интенсивно Сильвио Берлускони штурмовал итальянскую политику, куда ворвался в 1994 году. Уже хорошо известный в Италии, медиамагнат решил формально покинуть бизнес и свои руководящие должности в Fininvest, чтобы основать правое политическое движение Вперед, Италия (Forza Italia). Несмотря на то, что эта политсила была создана за считанные месяцы, Берлускони удалось совершить чрезвычайный трюк, как писала The Guardian: «продать» себя электорату в образе «знамени новой Италии» и своеобразного «антиполитика». Недаром в названии своей политсилы Берлускони метко обыграл лозунг футбольных фанатов, демонстрируя свое чувство массовых настроений и подавая себя как «народного» политика, известного своими экспрессивными и доступными речами. Его движение заняло первое место на парламентских выборах 1994 года (21,01% голосов), а правоцентристская коалиция вместе с другими союзниками Берлускони выиграла общенациональные выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны.

Берлускони во время своей первой предвыборной кампании, 1994 год / Фото: deutschlandfunk.de

Так Сильвио Берлускони впервые возглавил правительство Италии, став еще и первым премьером страны, до этого не занимавшим никаких правительственных или административных должностей. А популистская повестка дня на годы стала ее базовой политической платформой, впоследствии известной под названием «берлусконизм».

В целом Берлускони был премьер-министром четыре срока: в 1994—1995, 2001−2005, 2005−2006 и 2008−2011 годах. Это рекорд для послевоенной Италии и третий результат по продолжительности пребывания в объединенной Италии (после Бенито Муссолини и Джованни Джолити, который был премьером пять раз).

Политическая карьера Берлускони, как и вся его жизнь, была полна скандалов, противоречий и испытаний. С самого начала его прихода к власти политика упрекали в конфликте интересов: он так и не избавился от личных активов в своем бизнесе. Кроме того, внутренние распри с партнерами по коалиции, а также обвинения в предполагаемом налоговом мошенничестве привели к тому, что первый премьерский срок Берлускони истек уже после семи месяцев его работы в должности.

Более основательно — уже на два срока подряд во главе правительства — политик пришел после победы на выборах в 2001 году. В то время его предвыборные обещания включали сокращение налогов и бюрократического аппарата, увеличение пенсий и числа рабочих мест, борьбу с нелегальной иммиграцией. Также анонсировались реформы систем образования и здравоохранения, судебной системы. Часть этих изменений Берлускони действительно воплощает в жизнь, а в политической области заметной его инициативой стала попытка реформирования конституции Италии. Политик добивался усиления полномочий премьер-министра, в том числе настаивал, чтобы ему было предоставлено право распускать парламент, назначать и увольнять министров. На референдуме в 2006 году итальянцы отклонили предложенные изменения.

Во внешней политике Берлускони отметился активной поддержкой курса США, в частности, во время американской кампании в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года и в войне в Ираке в 2003 году. Он также является рекордсменом по количеству саммитов лидеров G8 (три из них прошли в Италии, тогда в «восьмерку» еще входила РФ), а в начале 2000-х способствовал созданию Совета Россия — НАТО.

Сильвио Берлускони в Конгрессе США в 2006 году / Фото: David Bohrer - White House

Кроме того, под руководством Берлускони Италия изменила свой вектор с наиболее проарабского западного правительства в сторону более тесных отношений с Израилем и Турцией. Берлускони даже стал свидетелем на свадьбе сына Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Турции, и был одним из самых решительных поклонников заявки Турции на членство в Европейском Союзе.

Впрочем, на международной арене Берлускони еще больше известен своими неделикатными шутками и одиозными высказываниями. В 2003 году он предложил немецкому евродепутату от социал-демократов Мартину Шульцу, критиковавшему его внутреннюю политику, сыграть в кино охранника нацистского концлагеря. Обращаясь к трейдерам Нью-Йоркской фондовой биржи, Берлускони назвал ряд причин инвестировать в Италию, первой из которых —тот факт, что «у нас самые красивые секретарши в мире». В многочисленных интервью политик неоднократно указывал на положительные, по его мнению, стороны диктатора Бенито Муссолини, называя его «хорошим лидером», величайшей ошибкой которого стало то, что он согласился на уничтожение евреев. Он вызвал дипломатический скандал с Финляндией своими пренебрежительными замечаниями о финской кухне и президентке страны Тарье Халонен, а испанское правительство критиковал как слишком «розовое» из-за равного количества мужчин и женщин. Берлускони также заявлял, что в Италии подобное невозможно из-за «преобладания мужчин» в итальянской политике. А через несколько дней после избрания Барака Обамы первым темнокожим президентом США Берлускони назвал его «молодым, красивым и даже загорелым». В 2010 году он замечал, что «лучше увлекаться красивыми девушками, чем быть геем».

После завершения своей «премьерской» карьеры Берлускони предпринимал неоднократные попытки вернуться в мир большой политики. В 2013 году он впервые стал членом Сената, верхней палаты итальянского парламента (хотя впоследствии потерял это место из-за судебных тяжб и приговоров). В 2019 году Берлускони был избран депутатом Европарламента, а в сентябре 2022 года его снова избрали в Сенат.

Беглец от правосудия: фигурант коррупционных и секс-скандалов

За свою длинную бизнес-политическую биографию Сильвио Берлускони побывал на скамье подсудимых более 50 раз. Его неоднократно привлекали к суду по обвинениям в сокрытии доходов, неуплате налогов и взяточничестве, а также в связях с мафией и незаконном финансировании предвыборной кампании. Но лучшие адвокаты страны посредством апелляций каждый раз помогали ему избежать заключения.

Прокуратура активно заинтересовалась Берлускони еще в 1986 году, когда он был успешным бизнесменом, тогда его обвинили в попытках подкупа госчиновников, но впоследствии дело закрыли. В середине 90-х политик был фигурантом других финансовых скандалов, в частности, его подозревали в подкупе налоговых инспекторов. Берлускони отрицал какие-либо правонарушения и был оправдан после апелляции в 2000 году. Среди многих других обвинений по отношению к нему в последующие годы были дела о клевете, о злоупотреблении служебным положением, о подкупе сенаторов, поддерживавших правительство Романо Проди, многолетнего ожесточенного оппонента Берлускони. Впрочем, один из приговоров по делу о махинациях с налогами в компании Mediaset, принадлежащей семье Берлускони, обжаловать не удалось. В 2013 году политика таки приговорили к четырем годам заключения за уклонение от уплаты налогов, ему запретили занимать государственные должности в течение двух лет. Однако за решетку Берлускони так и не сел: он попал под амнистию, в связи с чем наказание было смягчено до года лишения свободы, а затем тюремное заключение ему заменили общественными работами в доме престарелых. Уголовное преследование Берлускони чаще всего называл политически мотивированным и переводил вину на действия «судебной мафии».

Берлускони в сентябре 2022 года / Фото: EUTERS/Yara Nardi/File Photo

Коррупция и финансовые махинации были не единственной причиной внимания стражей порядка к Берлускони. Политик, снискавший славу самого известного ловеласа Италии, в конце своего последнего премьерского срока попал в серию секс-скандалов. В прессе появлялись все новые и новые сообщения об оргиях «бунга-бунга» — вечеринки на виллах премьера с приглашением десятков женщин, в том числе моделей и секс-работниц, которым щедро оплачивали соответствующие услуги и самые затейливые «развлечения».

В 2009 году на развод с Сильвио Берлускони подала его вторая жена, актриса Вероника Ларио. После нескольких лет скандалов она публичного объявила, что больше не может оставаться с мужчиной, имеющим отношения с несовершеннолетними. Суд обязал Берлускони выплачивать бывшей жене 48 млн долларов в год, но сохранил за ним дом стоимостью 100 млн долларов, в котором супруги жили с тремя детьми. Демарш жены политика совпал с разоблачением очередного скандального эпизода: стало известно, что 72-летний Берлускони посетил вечеринку по случаю 18-летия модели Ноэми Летиции из Неаполя, которая в то время называла политика «papi» (папа) и получала от него щедрые подарки. Попытки политика объяснить эту дружбу не выдержали ни одной критики.

В 2011 году прокуратура Милана выдвинула Берлускони обвинения в причастности к проституции несовершеннолетних и харасменте, а затем — в подкупе свидетелей по этому делу. Экс-премьера приговорили к семи годам тюрьмы и пожизненному запрету на госслужбу по делу о сексе с несовершеннолетней проституткой: потерпевшей по делу была признана Карима эль Маруг, известная под прозвищем Руби Рубакури. Берлускони впоследствии доказывал, что несовершеннолетняя марокканка якобы сама ввела его в заблуждение, озвучив возраст в 24 года. В обвинении также говорилось, что «эксклюзивные» услуги Руби и других женщин Берлускони и его приближенные лица оплачивали наличными или предоставлением определенных служебных преференций. Впрочем, даже по «делу Руби» апелляционный суд полностью оправдал политика. «Даже если секс и был, то заниматься любовью в частном доме — не преступление», — заявил Берлускони в 2015 году, давая интервью для биографической книги о себе.

Друг Путина и его главный западный адвокат

Во времена холодной войны именно Италия имела самую мощную коммунистическую партию из всех стран Западной Европы, а следовательно, и самые существенные связи с СССР. После развала Советского Союза, правительства под председательством Сильвио Берлускони лишь усиливали и укрепляли связи Италии с Москвой — теперь уже в лице России. В частности, итальянский премьер продвигал заключение энергетических соглашений с РФ, увеличивавших зависимость страны от российского газа.

За тридцать лет своей политической карьеры Берлускони прославился как один из ближайших друзей Владимира Путина в западном мире. Еще в начале 2000-х, как только тот пришел к власти в РФ, Берлускони отстаивал идею членства России в ЕС или, по крайней мере, более тесных контактов между Россией и Европейским Союзом. Приблизительно тогда же начались и длительные неформальные контакты Берлускони с российским диктатором. Весной 2002 года Путин принял итальянского премьера в своей резиденции в Сочи, а уже вскоре обе дочери хозяина Кремля гостили на вилле Берлускони на Сардинии.

«Как ни странно, они очень похожи друг на друга по стилю правления: оба любят шокировать свою аудиторию: Берлускони — грубыми шутками, Путин — грубыми словами. Оба невысокие ростом, оба тщеславны, оба ведут дела, опираясь на крепко сбитые группы доверенных лиц», — писала о российском и итальянском лидерах Financial Times еще в 2008 году.

Путин в имении Берлускони (на вилле Чертоза) на острове Сардиния, 2008 год / Фото: kremlin.ru

Дальнейшая история их контактов включает многочисленные визиты Путина в имения Берлускони, совместный просмотр футбольных матчей в Италии и соревнований по восточным боевым искусствам в Петербурге (одновременно с силовым разгоном оппозиции в Москве). А в 2005 году итальянский премьер приехал на парад на Красной площади по случаю 60-летия победы над нацистской Германией, несмотря на вспыхнувший в то же время правительственный кризис в Италии. Кроме того, на протяжении десятилетий Берлускони публично поддерживал и защищал Путина.

Один из самых известных таких случаев произошел в 2003 году на итоговой пресс-конференции саммита Россия — ЕС, проходившем в Италии. Тогда внимание европейцев к Путину было приковано из-за дела ЮКОСа и Михаила Ходорковского. Корреспондент французской Le Monde задал российскому президенту острый вопрос: он касался признаков возвращения России к авторитарному режимупосле ареста Ходорковского и нарушения прав человека в Чечне. «Не считаете ли вы, что ЕС и Россия имеют противоположные точки зрения на соблюдение закона?» — обратился журналист к Путину. Пока тот подбирал ответные слова (и впоследствии обвинил корреспондента в якобы заказном вопросе), Берлускони разразился неожиданно эмоциональной речью в защиту российского автократа. Дружественно положа руку на предплечье Путина, итальянец заявил, что он хочет выступить адвокатом его защиты и начал спорить с журналистом. Берлускони назвал «сфабрикованными легендами» свидетельства о злоупотреблениях РФ в Чечне, а также обвинили прессу в якобы «фальшивых» предположениях о прямом влиянии Путина на арест Ходорковского. «Я готов заплатить, — цинично пошутил Путин, когда Берлускони наконец-то закончил свое выступление. — Должен сказать, что впервые мы имеем такого солидного адвоката».

С этого времени Берлускони неоднократно выступал в роли «адвоката дьявола». Когда в 2008 году журналистка российской Независимой газеты задала Путину вопрос о его личных отношениях, Берлускони сделал жест в сторону корреспондентки, имитируя выстрел.

Осенью 2015 года он даже посетил оккупированный Россией Крым, где пробыл несколько дней и имел «частную встречу» с российским диктатором. После этого, реагируя на незаконное пересечение государственной границы Украины со стороны Берлускони, СБУ на три года запретила итальянскому политику въезд в Украину.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Берлускони так и не решился на то, чтобы прямо осудить геополитические аппетиты и кровавые методы своего «друга». Наиболее резкой оценкой Берлускони по отношению к Путину были такие слова в апреле 2022 года, вскоре после раскрытия военных преступлений РФ в Буче: «Не могу и не хочу скрывать, что очень разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, взявшего на себя самую тяжелую ответственность перед миром. Я познакомился с ним двадцать лет тому назад. Он всегда казался мне человеком здравого смысла, человеком демократии, человеком мира».

Более того, уже в сентябре 2022-го Берлускони утверждал, что Путина якобы «подтолкнуло» к развязыванию войны «российское население, его партия и их министры». «Войска должны были зайти, за неделю дойти до Киева, заменить правительство Зеленского порядочными людьми и потом уйти. Они встретили сопротивление, которое потом подпитывалось оружием всех видов с Запада», — снова попытался косвенно оправдать диктатора Берлускони.

Еще больший скандал разразился в Италии в октябре 2022 года, когда итальянская La Presse обнародовала аудиозапись закрытого выступления бывшего премьер-министра перед однопартийцами, в котором он рассказал о возобновлении дружеских контактов с Путиным. «Я снова начал довольно много общаться с Путиным — в том смысле, что на мой день рождения он направил мне 20 бутылок водки и очень приятное письмо. Я ответил несколькими бутылками Ламбруско и таким же приятным письмом», — отметил Берлускони, хотя позже его прессслужба пыталась опровергнуть эти слова и доказать, что речь шла о событиях прошлых лет.

За девять лет до этого Берлускони называл Путина «лучшим политиком на международной арене»: «Его образ — это противоположность тому, кто он на самом деле. Иметь такого президента для России — это настоящая удача», — убежден Берлускони в начале 2013-го, за год до вторжения РФ в украинский Крым и Донбасс.

Берлускони осенью 2021 года / Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo