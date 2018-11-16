Берлускони предстанет перед новым судом по делу о проституции - Reuters

Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони ожидает новое судебное разбирательство, сообщает Reuters.
Разбирательство касается якобы подкупа бизнесмена, который давал неправдивые показания в деле о проститутках десять лет назад.
Прокуроры заявили, что Берлускони дал Джанпаоло Тарантини 500 000 евро наличными, нашел работу и предоставил ему адвокатов за слова, что тогдашний премьер не знал, что женщинам платят за участие в вечеринках на его вилле.
Рассмотрение дела назначено на 4 февраля.
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