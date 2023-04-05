В Италии госпитализировали экс-премьера Сильвио Берлускони — СМИ

5 апреля, 14:15
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Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Yara Nard)

Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Yara Nard)

86-летний бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони находится в палате интенсивной терапии в больнице Милана. Его госпитализировали в среду утром, 5 апреля, сообщают Reuters и газета Il Foglio со ссылкой на источники.

По данным СМИ, сейчас Берлускони находится в кардиологическом отделении клиники San Raffaele. Il Foglio пишет, что его состояние не критическое, не раскрывая подробностей.

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Corriere della sera сообщает, что Берлускони обратился к врачам из-за затрудненного дыхания, с легочными и сердечно-сосудистыми проблемами. Ему уже сделали компьютерную томографию и продолжат обследование.

На прошлой неделе лидера партии Forza Italia уже госпитализировали для «плановой проверки». Он провел в больнице четыре дня.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Больница Италия Сильвио Берлускони

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