Больного лейкемией Берлускони перевели из реанимации в обычную палату 16 апреля, 21:26 Сильвио Берлускони попал в реанимацию с легочной инфекцией, связанной с хроническим миеломоноцитарным лейкозом (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Госпитализированного в начале апреля бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из реанимации в обычную палату.

Об этом сообщает ANSA.

Берлускони попал в реанимацию с легочной инфекцией и провел там 12 дней.

16 апреля врачи заявили, что благодаря «постоянному улучшению» клинической картины Берлускони его стало возможно перевести в обычную палату.

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Сообщалось, что 86-летний Берлускони обратился к врачам из-за затрудненного дыхания с легочными и сердечно-сосудистыми проблемами. СМИ писали, что его состояние не критическое.

6 апреля СМИ сообщили, что Берлускони болен лейкемией.

Этот диагноз подтвердил врач Альберто Зангрилло. По его словам, инфекция, из-за которой госпитализировали Берлускони, «является частью хронического гематологического заболевания, носителем которого он является уже некоторое время: хронического миеломоноцитарного лейкоза».

Издание ANSA со ссылкой на источники сообщало, что Берлускони начал проходить курс химиотерапии и хорошо реагирует на лечение.

