Временный лидер. Политсилу покойного Берлускони возглавил глава МИД Италии 15 июля, 19:00 Глава МИД Антонио Таяни стал временным главой политсилы покойного Берлускони до нового съезда партии (Фото:European Committee of the Regions/www.flickr.com)

Итальянская политическая сила Forza Italia, которую основал и возглавлял недавно умерший экс-премьер-министр Сильвио Берлускони, получила нового временного руководителя.

Им стал действующий министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает издание ANSA.

В субботу, 15 июля, руководящий орган партии Forza Italia («Вперед, Италия!») единодушно проголосовал за кандидатуру Таяни в качестве исполняющего обязанности главы партии до момента созыва нового съезда.

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В своем обращении к однопартийцам Таяни сказал, что «не просто быть лидером политического движения, лидером которого в течение почти 30 лет был Сильвио Берлускони».

Политик заявил, что может гарантировать свою преданность, решимость и стремление «воплотить в жизнь все его (Берлускони — ред.) мечты».

Во время собрания партийцы также почтили умершего лидера несколькими минутами аплодисментов вместо минуты молчания.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет. Будучи успешным миллиардером и медиамагнатом, Берлускони впервые пришел к власти в 1994 году и до 2011 года возглавлял четыре правительства Италии.