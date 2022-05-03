«Они просыпаются». Германия не заинтересована в скорейшем восстановлении России — Огрызко 3 мая, 23:31 Цей матеріал також доступний українською Флаги ЕС и Германии на фоне Бундестага. (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Немецкая политическая элита наконец-то начала понимать, что российское руководство является копией нацистов во Второй мировой, пишет в своей колонке для НВ Владимир Огрызко, дипломат и экс-министр иностранных дел Украины.

«Если сравнить то, что говорили нашему послу Андрею Мельнику на второй день после вторжения — мол, Украина перестанет существовать через несколько дней, так что не надо ей ничего давать и помогать, — к тому, что сегодня мы слышим от Олафа Шольца, несмотря на свою очень сдержанную позицию, что он дал добро на поставку уже тяжелой артиллерии для нужд ВСУ», — пишет автор.

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Он добавляет, что это решение о нескольких единицах военной техники, но здесь важно принципиальное решение – Шольц на это наконец согласился. Сначала гаубицы, а дальше будут БТРы и танки, утверждает Огрызко.

«Поэтому Германия тоже постепенно просыпается. Это, кстати, видно еще и в другом направлении — экономические санкции. Сначала вице-канцлер Германии Роберт Габек говорил, что это нанесет его стране безумный ущерб, а затем Германия поддержала отказ от угля, а сейчас заявили, что поддержат отказ от нефти. Это серьезные шаги. Единственное, что Россия пока не очень испытывает конкретные последствия — хоть и уменьшаются объемы, но из-за роста цен она получает сейчас больше денег за меньшее количество проданного газа и нефти. Поэтому эту работу нужно продолжать и давить на Германию для того, чтобы она подавала пример другим странам, как нужно действительно бороться против страны, которая не уважает права человека на жизнь, совершает преступления», — продолжает дипломат.

Экс-министр отмечает, что эволюция Германии будет продолжаться и дальше.

«В конечном счете, Германия не заинтересована в том, чтобы Россия смогла через несколько лет восстановиться. Поэтому я думаю, что будет идти серьезное экономическое давление, будет идти военная помощь Украине. И в этом плане Германия не будет играть особой роли из других стран, но это в сумме позволит украинской армии ликвидировать эти бандитские формирования, которые почему-то называются российской армией. А это не армия – это серийные убийцы, насильники и мародеры. Так вот эту военизированную банду с помощью поставок оружия и экономических санкций удастся победить. И я думаю, что после этого Германия примет очень активное участие в том, чтобы Украина была восстановлена и принята полноправным членом Евросоюза», — резюмирует Огрызко.

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