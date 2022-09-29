«Немцы начали это признавать». Берлин понял, что Украине нужно обеспечивать технику и оборудование для наступления ВСУ — эксперт 29 сентября, 14:48 ВСУ продолжают продвигаться вперед на востоке и юге страны (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В Германии поняли, что Украине нужно предоставлять не только оборонное вооружение, но и ресурсы для наступления, включая вспомогательную технику, рассказал Радио НВ Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

«Да, абсолютно, ведь там речь идет и о понтонно-мостовых системах и о тягачах и другой вспомогательной технике, но которая необходима для любой армии и в том числе для форсирования водных переправ. И уже немцы фактически признают, что такие реки, как Днепр, Оскол или Северский Донец, нужно проходить Украине и уже недостаточно оборонного вооружения», — сказал он.

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Кузан отметил, что на Западе и наиболее скептические государства поняли необходимость комплексного укомплектования ВСУ на перспективу.

«Нужно полноценно укомплектовать наши инженерные войска для того, чтобы ускорить, с одной стороны, темпы переброски наших сил. А во вторых, это свидетельство того, что у нас увеличивается количество техники, количество оборудования, которое нужно для того, чтобы доставлять [технику] на фронт, перебрасывать наше вооружение», — добавил эксперт.

Накануне правительство Германии подтвердило, что передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых еще нет на вооружении немецкой армии.

На сайте немецкого правительства говорится, что у Германии появились деньги на закупку дополнительного вооружения. В частности, в перечне упоминаются также и понтонные переправы и ряд позиций вспомогательной техники.

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Также к передаче ВСУ готовятся 30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и 24 пулемета MG3 для бронемашин.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 23 августа, что его страна планирует передать Украине дополнительное вооружение более чем на 500 миллионов евро.

Берлин намерен дополнительно передать Украине три системы ПВО IRIS-T, десяток бронированных эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы борьбы с беспилотниками.