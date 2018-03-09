Берлин отреагировал на решение Трампа о пошлинах на импорт стали и алюминия

От решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия проиграют все стороны, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет Укринформ.

"Это нехорошо, если у нас сейчас будут дополнительные пошлины, это будет иметь влияние на экономику, причем не на одну, потому что мы убеждены, что это имеет последствия для всех, никто не сможет в конечном итоге выиграть", - сказала она.

По словам главы немецкого правительства, Еврокомиссия занимается разработкой ответных мер.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Пошлины введены для продукции всех стран, за исключением Канады и Мексики. Для этих стран предусмотрено исключение сроком на 30 дней с опцией пролонгации.